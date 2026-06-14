Son Mühür / İzmir’in asırlık çınarı Göztepe Spor Kulübü, şanlı tarihinin ilk yüzyılını gururla tamamlamasının ardından bugün ikinci yüzyılın ilk yaşını da doldurdu. Şanlı tarihinin 101’inci yıl dönümüne adım atan sarı kırmızılılar, bugün Göztepe sahilini karnavala çevirmeye hazırlanıyor. Meşale şovları, dev pankartlar ve her yıl olduğu gibi eşsiz ışık şovlarıyla kutlamalarını Göztepe sahilinden gerçekleştirecek Göz Gözlüler, tüm İzmir’i sarı-kırmızılı ışıklarla aydınlatacak.

Ata’nın huzuruna çelenk koydular

Göztepe’de kutlamalar sabah saatlerinde başladı. İzmir’in şanlı ekibi, bu yıl da kuruluş günlerinde soluğu ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında aldı. Cumhuriyet Meydanı’na giderek Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Göztepeliler, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz!" Yöneticilerimiz, altyapı sporcularımız ve antrenörlerimiz, 101. kuruluş yıl dönümümüzde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz” mesajı verdi.

Video kliple şanlı tarihlerini kutladılar!

Resmi sosyal medya hesaplarından "Dünümüzden bugünlere, nesillerden nesillere" mesajıyla bugün çok özel bir video yayınladı. Videonun altına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte, o video:

Saat 19.25’te herkes sahilde!

Büyük buluşma için geri sayım sürerken, İzmir’in dört bir yanındaki taraftar grupları her yıl olduğu gibi kuruluş yılına bu yıl da atıfta bulunarak saatler 19.25’i gösterdiğinde Güzelyalı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda tek yürek olacak. Marşlar ve besteler eşliğinde sahil şeridini dolduracak olan binlerce Göz-Göz sevdalısı, saat tam 22.00’de meşalelerini aynı anda ateşleyerek görsel bir şölene imza atacak. Kutlamaların huzur içinde tamamlanması adına emniyet güçleri de sahada geniş güvenlik önlemleri alacak.

Coşku Körfez’i de saracak. Saatler 19.25’i gösterdiğinde Üçkuyular İskelesi’nden kalkacak olan özel teknelerle İzmir Körfezi’ne açılacak olan Göztepeli sporcular, kulüp yöneticileri ve kent protokolü kutlamalara denizden eşlik edecek. İdari kadroya; milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, altyapı oyuncuları ile basketbol ve voleybol takımı sporcuları da eşlik edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nun çatısından ateşlenecek meşaleler ve deniz kortejiyle görsel şölen ikiye katlanacak.