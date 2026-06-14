Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in simgelerinden, köklü geçmişiyle gönülleri fetheden Göztepe Spor Kulübü, 100 yılı devirmenin gururuyla bugün yeni bir yaşa daha adım atıyor.

Tarihinin 101. yılına giren sarı-kırmızılı camia, kutlamalar için yine geleneksel buluşma yeri olan Göztepe sahilinde bir araya toplanıyor. Bugün sahil şeridinde tam bir festival havası esmesi hedefleniyor.

İzmir sarı-kırmızılı ışıklarla aydınlanacak

Her sene olduğu gibi bu yıl da Göztepe taraftarı görsel şölen için hazırlanıyor. Akşam saatlerinde sahili meşalelerle süsleyecek olan Göz Göz sevdalıları, dev pankartlar ve ışık gösterileriyle adeta İzmir’i sarı-kırmızıya boyayacak.

Çankırı: "Varlığınla bin yaşa Göztepe!"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Göztepe'nin 101. kuruluş yıl dönümü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılıların sevincine ortak oldu.

Çankırı, paylaştığı mesajda; "İzmir’imizin asırlık çınarı, şanlı tarihiyle her zaman gururumuz olan Göztepe’mizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!

Eşsiz taraftarı ve efsanevi ruhuyla nice büyük zaferler, nice şampiyonluklar diliyorum. Varlığınla bin yaşa Göztepe!" ifadelerine yer verdi.