Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Göztepe Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitiren İzmir temsilcisi, yeni sezonda üst sıralarda yer alarak Avrupa Kupalarına gitmeyi hedefliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarına Slovenya’da devam eden sarı-kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre Göz-Göz, sol bek ve stoper pozisyonunda görev alabilecek oyuncuların peşinden gidiyor. İzmir temsilcisi, için Gana asıllı İrlandalı Corrie Ndaba transferi için harekete geçti.

“Göztepe, Corrie Ndaba’yı listeye aldı”

Heliton’un takımdan ayrılmasıyla Göztepe’nin savunma hattında önemli bir eksiklik oluştu. Hazırlık maçlarında eksiklerini tamamlamak isteyen Göztepe, kamptan sonra bir veya iki oyuncuyu transfer etmesi bekleniyor. Kadro planlamasında hata yapmak istemeyen Stoilov ile ekibi İrlandalı Corrie Ndaba'yı transfer listesine aldı. Slovenya’da iki hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılıların defans bölgesindeki eksiklik dikkat çekiyor. Geçen sezon sambacı Heliton’un fiziksel üstünlüğüyle rakiplerine korku salan sarı-kırmızılılar benzer potansiyele sahip olan Ndaba’yı trasnfer etmeyi hedefliyor.

“Heliton’un boşluğunu Corrie Ndaba dolduracak”

US Lecce takımında forma giyen Dublin doğumlu stoper bu sezon toplam 54 maça çıkarken 2 gol attı. 1,88 m boyundaki Gana asıllı İrlandalı Corrie Ndaba, İzmir temsilcisine sıcak bakıyor. Fiziksel üstünlüğü, agresif savunması ve atletizmiyle dikkat çeken 1999 doğumlu oyuncu üstün performansıyla göz kamaştırıyor. Aynı zamanda İrlanda milli takımında foma giyrn Ndaba, hem stoper hem sol bek pozisyonunda oynaması Göztepe’ye cazip geliyor. Çok yönlü özelliği, defansif kimliğiyle Heliton’un yerini doldurabilecek kapasitede olan Ndaba ile Avrupa takımları da ilgileniyor.

“Avrupa takımları ilgileniyor”

Ndaba ile İskoç Premiership takımlarından Rangers'da ilginleniyor. Ayrıca Strasbourg’da İrlandalı sol bek için teklifte bulundu. Göztepe Spor Kulübü’nün scout ekibi transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Stoilov’un ve teknik ekibin raporları doğrultusunda sol bek ve stoper pozisyonunda bir oyuncunun transfer edilmesi bekleniyor.