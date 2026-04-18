Son Mühür / Atakan Başpehlivan Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı İzmir temsilcisi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe aleyhine son dakikada verilen penaltı kararı tartışmalara yol açarken maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov önemli açıklamalarda bulundu.

Stanimir Stoilov: Bu bizim oyun tarzımız değil.

Karşılaşmada zor bir mücadele yaşandığının altını çizen ve oyun tarzlarını sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan, “Bizim adımıza bugün zor bir mücadeleydi. Maçın sonuna doğru galibiyete çok yaklaşmıştık. Ancak oyunun geneline baktığımızda performansımızdan memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, özgüven ve hırs konusunda daha iyi olmamız gerekiyor. Belki de erken gol bulduğumuz için sonrasında koruma içgüdüsüyle hareket edip daha fazla savunma yaptık. Maçın ikinci yarısında yakaladığımız yalnızca bir net gol pozisyonu var. Bu, bizim oyun tarzımız değil.”

“Kocaelispor baskılı oynadı ve beraberliği yakaladı”

Son olarak, Kocaelispor’un baskılı bir oyunla beraberliği yakaladığını belirten Stoilov, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kocaelispor baskılı oynadı ve beraberliği yakaladı. Oysa daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, daha iyi performanslar sergiledik ve daha başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. Bu yüzden kesinlikle o seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var ve bunu sahada mutlaka ortaya koymalıyız.”