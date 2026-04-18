Son Mühür / Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son haftaya düşme hattının üstünde giren İzmir temsilcisi Altay, rakibi Afyonspor'u 2-0 yenmeyi başararak, Amatör Lig’e düşmekten kıl payı kurtuldu.

Puan silme cezasına rağmen ligde kaldı

Alsancak’ta bulunan Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşen zorlu müsabakanın ilk yarısını 37. dakikada Özgür Özkaya'nın attığı golle 1-0 tamamlayan İzmir temsilcisi ikinci yarıda 90+6'da Deniz Kadah'la bir gol daha bularak, maçtan 2-0’lık net bir galibiyet ile ayrıldı. Siyah beyazlı ekibin 6 puan silme cezası da bulunuyordu.

Afyonspor amatöre düştü

İzmir temsilcisi Altay’a mağlup olan Ege ekibi Afyonspor ise söz konusu skor ile birlikte Amatör lige düştü. Maç sonunda taraftarlarıyla birlikte galibiyet kutlaması gerçekleştiren Altaylı futbolcular ve teknik ekip, büyük üzüntü yaşayan rakip takım Afyonspor’un futbolcularını teselli eti.