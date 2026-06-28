Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Göztepe, transfer piyasasına fırtına gibi girmenin bedelini kadro şişkinliğiyle ödüyor. Nijerya asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı forvet Andre Henrique hamleleriyle forvet hattını güçlendiren sarı-kırmızılılarda yabancı futbolcu sayısı bir anda 15’e fırladı. Mevcut statüdeki 10+4 sınırını çoktan aşan İzmir ekibi, çözümü Ankara ve Kulüpler Birliği kulislerinde arıyor.

Kulüpler birliği masasında kontenjan mesaisi

Yönetim, elindeki geniş yabancı havuzunu koruyabilmek ya da yeni hamlelere alan açabilmek adına federasyonun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kulüpler Birliği’nin son toplantısında sesini yükselten sarı-kırmızılı kurmaylar, mevcut yabancı kuralının esnetilmesi, kontenjanın artırılması ya da tamamen serbest bırakılması yönünde net bir görüş bildirdi.

Listenin güncel hali ise tam bir çok uluslu şirket gibi. Şu an antrenman sahasında Juan, Jeh, Janderson, Luiz, Sabra, Armstrong, Henrique, Rhaldney, Dennis, Miroshi, Mohammed, Antunes, Cherni, Godoi ve Bokele olmak üzere tam 15 yabancı yüz bir arada çalışıyor. Teknik direktörün işi zor.

Gözden çıkarılanlar ve satış listesindekiler

Yabancı kuralının değişmeme ihtimaline karşı Sport Republic yönetimi B planını devreye soktu bile. Teknik ekibin sunduğu rapor doğrultusunda, Rhaldney ve Jeh ile kesin olarak yollar ayrılacak. Performansıyla göz dolduran Juan ve Dennis ise kulübe ciddi bir nakit girdisi sağlamak amacıyla yüksek bonservis bedelleriyle vitrine çıkarıldı.

Operasyon sadece satışla sınırlı kalmayacak. Gelişim göstermesi beklenen genç isimler Mohammed, Luiz ve Sabra'nın kiralık formülüyle başka kulüplere gönderilmesi an meselesi.

Kaleci ve stoper yolda

İzmir ekibinde yaz döneminde kaleci Lis, Brezilyalı defans Heliton ve Bulgar orta saha Krastev ile vedalaşılmıştı. Gidenlerin yeri ise hemen dolacak gibi. Kadrodaki fazlalığa rağmen transfer komitesi boş durmuyor.

Gambiyalı stoper Sundberg ile pazarlıklarda son aşamaya gelen Göztepe, asıl bombayı eldiven transferinde patlatacak. Sarı-kırmızılıların yabancı kaleci hamlesinde ciddi mesafe kat ettiği ve imzanın an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında.

