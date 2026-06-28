Süper Lig’de kalıcı ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Ada pazarını mesken tuttu. Bristol City'den golcü Sinclair Armstrong'u bitiren sarı-kırmızılılar, gözünü şimdi de İngiltere Championship'in bir başka önemli ekibine dikti. İzmir temsilcisi, Sheffield United forması giyen 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Alex Matos’un transferinde mutlu sona çok yakın. Yönetim, hem İngiliz kulübüyle hem de genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Ada pazarından ikinci büyük hamle

Göztepe transfer komitesi, Sport Republic ortaklığının getirdiği küresel ağ avantajını sonuna kadar kullanıyor. Brezilyalı Andre Henrique ve İrlandalı golcü Armstrong hamlelerinin ardından, orta sahadaki dinamizm eksikliğini gidermek için rota yine İngiltere'ye çevrildi.

Normal şartlarda Sheffield United ile Haziran 2028'e kadar uzun vadeli bir kontratı bulunan Alex Matos, Göztepe projesine ikna oldu. Genç futbolcunun Türkiye'ye gelmeye ve sarı-kırmızılı formayı giymeye oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Kulüpler arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncunun kısa süre içinde İzmir'e davet edilmesi bekleniyor.

Genç yetenek kendini ispat peşinde

Göztepe'nin yeni sezon planlamasında önemli bir parça olması beklenen 21 yaşındaki Matos, geçtiğimiz sezon Sheffield United formasıyla Championship arenasında boy gösterdi. Ligde 8 maçta şans bulan genç orta saha, toplam 323 dakika sahada kaldı.

Her ne kadar bu süreçte gol veya asist katkısı üretememiş olsa da yüksek enerjisi ve dinamik oyun yapısıyla teknik heyetin dikkatini çekmeyi başardı. Göztepe kurmayları, Matos'un Süper Lig'in sertlik derecesine hızlıca uyum sağlayacağına ve İzmir'de büyük bir çıkış yakalayacağına inanıyor.

