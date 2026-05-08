Türkiye kariyerinde hem Altay hem de Göztepe forması giyen Mateusz Lis, bugüne kadar Süper Lig’de 99, 1. Lig’de 31 ve Türkiye Kupası’nda 2 karşılaşmada görev yaptı.

Süper Lig’de ilk olarak 2021-2022 sezonunda Altay formasıyla 35 maça çıkan deneyimli file bekçisi, 2023-2024 sezonunun başında Göztepe’ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Lis, takımın yeniden Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynarken, Göztepe kariyerinde ligde 64 maçı geride bıraktı. Polonyalı kaleci, yarın oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev alması halinde Süper Lig’deki 100. maç heyecanını yaşayacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lis, sezonun son iki maçına tamamen odaklandıklarını belirterek, kalan karşılaşmalarda hedeflerine ulaşmaları halinde sezonu çok başarılı olarak değerlendireceklerini, aksi durumda ise bunun kendileri adına büyük bir üzüntü yaratacağını dile getirdi.

Süper Lig’de 100 maça ulaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Lis, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Süper Lig gibi çok güçlü ve rekabetçi bir ligde 100 maça çıkmak benim için büyük bir gurur. Türkiye'nin en iyi taraftarlarıyla birlikte bu anı yaşayabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu benim için çok özel bir an ve bunu asla unutmayacağım. Süper Lig’deki 100. maçımı Göztepe formasıyla oynayacak olmaktan da çok mutluyum."

''Oğlum da Türkçe konuşmaya başladı''

Mateusz Lis, Süper Lig’in her sezon daha da gelişen bir yapıya kavuştuğunu ifade ederken, uzun yıllardır Türkiye’de yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Geçen dört yıllık süreçte hem Türk kültürünü yakından tanıdığını hem de Türkçe öğrendiğini belirten Lis, Türkiye ve insanları hakkında birçok deneyim edindiğini dile getirdi. Oğlunun 5 yaşında olduğunu hatırlatan deneyimli kaleci, ailesinin de Türkiye’ye uyum sağladığını vurgulayarak, çocuğunun artık Türkçe konuşmaya başladığını ifade etti.

Dünya Kupası yorumu

Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edememesinin ülkede büyük üzüntü yarattığını belirterek, bunun tüm Polonya halkı adına ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Deneyimli kaleci, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bu turnuvada yer alamıyor olmamız herkesi çok üzdü. Bence Dünya Kupası başladığında, orada olmadığımızı çok daha fazla hissedeceğiz. Çünkü biz de orada olmalıydık. Özellikle İsveç'e karşı oynadığımız play-off finalinde kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbol böyle bir oyun. Bazen işler planladığımız gibi gitmiyor. Orada değiliz ama Polonya Milli Takımı olarak bir sonraki büyük turnuvada yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız."