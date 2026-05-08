Göztepe, Süper Lig’de geride kalan 32 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 52 puan topladı ve 5. sıraya yerleşti. Sezona Avrupa hedefiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, özellikle ilk yarıdaki başarılı performansıyla yarışın içinde kalmayı başardı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk bölümünde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 32 puan hanesine yazdırdı.

Ligin ikinci yarısında ise performansında düşüş yaşayan Göztepe, çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 20 puan toplayabildi. Buna rağmen ilk 5 hedefini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kalan haftalarda Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarına odaklandı.

Avrupa kupalarına katılım için Göztepe’nin sezonu 5. sırada tamamlaması ve Trabzonspor’nun Türkiye Kupası’nı kazanması gerekiyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda İzmir temsilcisi, 1970-1971 sezonundan sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkma hakkı elde edecek.

Sambacıların katkısı büyük

Göztepe’nde sezonun en golcü oyuncusu 11 kez fileleri havalandıran Juan oldu. Takıma 6 gollük katkı sağlayan Janderson da hücum hattında öne çıkan isimler arasında yer aldı. Arda Okun Kurtulan 4 gol kaydederken, Efkan Bekiroğlu, Dennis ve Bokele üçer golle skora katkı verdi.

Miroshi sezonu 2 golle tamamlarken, Taha Altıkardeş, Jeferson, Antunes, Sabra, Emerson ve Rhaldney de birer kez gol sevinci yaşadı. Sezon içinde Beşiktaş’a transfer olan Olaitan ise ayrılığı öncesinde 2 gol attı.

Defansıyla öne çıkıyor

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'de savunma performansıyla dikkat çeken ekipler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, lider Galatasaray'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci ekip olurken, sezon boyunca kalesinde 28 gol gördü. İzmir temsilcisi, rakip ağları ise 40 kez sarsmayı başardı.