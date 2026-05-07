Trendyol Süper Lig’de dönemin son aşamasına girilirken Göztepe, yalnızca puan tablosunda değil, kulüp tarihinin istatistik sayfalarında da yeni bir döneme giriyor.
Avrupa hayalini son iki maça taşıyan sarı-kırmızılılar, topladığı puanla ve rakiplerine fırsat tanımayan savunmasıyla dikkat çekiyor.
Savunmada "Göz-Göz" Duvarı
Geride kalan 32 haftada kalesinde yalnızca 28 gol gören Göztepe, Süper Lig’deki en başarılı savunma performansına imza attı.
Küme düşülen 2021-2022 döneminde kalesinde tam 77 gol gören takım, bugün adeta savunmasını geliştirmiş durumda.
Puan rekoru kırıldı
Sarı-kırmızılı ekip, sahaya çıktığı 32 maçta adına 52 puan yazdırarak Süper Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaştı.
Ligi üst sıralarda sonlandırdığı 2017-2018 sezonunda 49 puan alabilen Göz-Göz, bu sezon bitime iki maç kala kendisini yukarı taşımayı başardı.
Geçmişten bugüne puan tablosu
Göztepe’nin son yıllardaki puan tablosu bu seneki performanslarının ne kadar farklı olduğunu özetliyor;
2017-2018: 49 puan / 50 gol yendi
2020-2021: 51 puan / 59 gol yendi (40 maçlık periyotta)
2021-2022: 28 puan / 77 gol yendi (Küme düşme yılı)
2024-2025: 52 puan / 28 gol yendi (Devam ediyor)
Gözler Avrupa biletinde
Göztepe’nin Avrupa’ya gitmesi için önünde net bir yol haritası var. Önce iç sahada Gaziantep FK, sonrasında deplasmanda Samsunspor maçlarından 6 puan çıkarmayı planlayan İzmir ekibi, ligi 5. sırada bitirmek istiyor.
İşler Göztepe'nin istediği gibi olursa ve Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor alabilirse, Göztepe uzun zaman sonra Avrupa sahnesinde yerini alacak.