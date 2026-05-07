Trendyol Süper Lig’de dönemin son aşamasına girilirken Göztepe, yalnızca puan tablosunda değil, kulüp tarihinin istatistik sayfalarında da yeni bir döneme giriyor.

Avrupa hayalini son iki maça taşıyan sarı-kırmızılılar, topladığı puanla ve rakiplerine fırsat tanımayan savunmasıyla dikkat çekiyor.

Savunmada "Göz-Göz" Duvarı

Geride kalan 32 haftada kalesinde yalnızca 28 gol gören Göztepe, Süper Lig’deki en başarılı savunma performansına imza attı.

Küme düşülen 2021-2022 döneminde kalesinde tam 77 gol gören takım, bugün adeta savunmasını geliştirmiş durumda.

Puan rekoru kırıldı

Sarı-kırmızılı ekip, sahaya çıktığı 32 maçta adına 52 puan yazdırarak Süper Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaştı.

Ligi üst sıralarda sonlandırdığı 2017-2018 sezonunda 49 puan alabilen Göz-Göz, bu sezon bitime iki maç kala kendisini yukarı taşımayı başardı.

Geçmişten bugüne puan tablosu

Göztepe’nin son yıllardaki puan tablosu bu seneki performanslarının ne kadar farklı olduğunu özetliyor;

2017-2018: 49 puan / 50 gol yendi

2020-2021: 51 puan / 59 gol yendi (40 maçlık periyotta)

2021-2022: 28 puan / 77 gol yendi (Küme düşme yılı)

2024-2025: 52 puan / 28 gol yendi (Devam ediyor)

Gözler Avrupa biletinde

Göztepe’nin Avrupa’ya gitmesi için önünde net bir yol haritası var. Önce iç sahada Gaziantep FK, sonrasında deplasmanda Samsunspor maçlarından 6 puan çıkarmayı planlayan İzmir ekibi, ligi 5. sırada bitirmek istiyor.

İşler Göztepe'nin istediği gibi olursa ve Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor alabilirse, Göztepe uzun zaman sonra Avrupa sahnesinde yerini alacak.