Trendyol Süper Lig’de dönemin son aşamasına girilirken Göztepe, yalnızca puan tablosunda değil, kulüp tarihinin istatistik sayfalarında da yeni bir döneme giriyor.

Avrupa hayalini son iki maça taşıyan sarı-kırmızılılar, topladığı puanla ve rakiplerine fırsat tanımayan savunmasıyla dikkat çekiyor.

Savunmada "Göz-Göz" Duvarı

Trabzonspor Göztepe-5

Geride kalan 32 haftada kalesinde yalnızca 28 gol gören Göztepe, Süper Lig’deki en başarılı savunma performansına imza attı.

Küme düşülen 2021-2022 döneminde kalesinde tam 77 gol gören takım, bugün adeta savunmasını geliştirmiş durumda.

Puan rekoru kırıldı

Sarı-kırmızılı ekip, sahaya çıktığı 32 maçta adına 52 puan yazdırarak Süper Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaştı.

Ligi üst sıralarda sonlandırdığı 2017-2018 sezonunda 49 puan alabilen Göz-Göz, bu sezon bitime iki maç kala kendisini yukarı taşımayı başardı.

Geçmişten bugüne puan tablosu

Göztepe’nin son yıllardaki puan tablosu bu seneki performanslarının ne kadar farklı olduğunu özetliyor;

SON DAKİKA Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktı! Türkiye Kupası'nda finale çıktı!
SON DAKİKA Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktı! Türkiye Kupası'nda finale çıktı!
İçeriği Görüntüle

2017-2018: 49 puan / 50 gol yendi

2020-2021: 51 puan / 59 gol yendi (40 maçlık periyotta)

2021-2022: 28 puan / 77 gol yendi (Küme düşme yılı)

2024-2025: 52 puan / 28 gol yendi (Devam ediyor)

Gözler Avrupa biletinde

Trabzonspor Maçı Öncesi Göztepe Deplasman Karnesiyle Parlıyor!

Göztepe’nin Avrupa’ya gitmesi için önünde net bir yol haritası var. Önce iç sahada Gaziantep FK, sonrasında deplasmanda Samsunspor maçlarından 6 puan çıkarmayı planlayan İzmir ekibi, ligi 5. sırada bitirmek istiyor.

İşler Göztepe'nin istediği gibi olursa ve Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor alabilirse, Göztepe uzun zaman sonra Avrupa sahnesinde yerini alacak.

Kaynak: DHA