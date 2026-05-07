Son Mühür - Süper Lig temsilcisi Göztepe’de Stanimir Stoilov’un etkisi sürüyor. 2023-2024 sezonunun 13’üncü haftasında, 1. Lig’de liderin 10 puan gerisindeyken göreve gelen deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılıları yeniden Süper Lig’e taşıdı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısını dördüncü sırada tamamlarken sezonu ise sekizinci basamakta bitirdi. Göztepe ayrıca Türkiye Kupası’nda 49 yıl sonra yarı finale çıkarak dikkat çeken bir başarı elde etti.

100'üncü resmi maçına çıkacak

Bu sezona da etkili bir başlangıç yapan Göztepe, bitime iki hafta kala topladığı 52 puanla beşinci sıraya yükselerek Avrupa kupaları yolunda önemli avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupa sonuçlarına bağlı olarak 1970-1971 sezonundan sonra ilk kez Avrupa bileti almayı hedefliyor. Öte yandan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov da kulüp tarihinde önemli bir başarıya daha hazırlanıyor. Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte efsane teknik direktör Adnan Süvari’nin ardından Göztepe tarihinde en fazla Süper Lig maçına çıkan ikinci teknik adam unvanını elde eden Stoilov, cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde 100’üncü resmi maçına çıkacak.

Zirvede yer aldı

Bugüne kadar Göztepe’nin başında 99 resmi karşılaşmaya çıkan Stanimir Stoilov, bu süreçte 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Bulgar teknik adam yönetiminde rakip fileleri 164 kez havalandırırken kalesinde ise 96 gol gördü. Süper Lig tarihinde şimdiye kadar 36 farklı teknik adamla çalışan İzmir temsilcisinde, yüzde 38,2’lik galibiyet oranına ulaşan Stoilov kulüp tarihinin zirvesine yerleşti. Deneyimli çalıştırıcı; yüzde 37,1’lik oran yakalayan Adnan Süvari, yüzde 33,3 ile Tamer Tuna, yüzde 29,3 ile İlhan Palut ve yüzde 26,9 ile Ruhi Karaduman’ı geride bırakarak Göztepe tarihinin en başarılı teknik direktörü unvanını aldı.