ARCA Çorum FK U17, U17 Gelişim Ligi Play-Off karşılaşmalarında son 8 takım arasına kalabilmek için yarın Göztepe U17 ile oynayacağı mücadele öncesinde Ankara’ya uğurlandı.

Sezon boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ARCA Çorum FK U17, play-off etabında yoluna devam edebilmek için yarın saat 13.00’te Ankara Gölbaşı Mogan Stadyumu’nda Göztepe U17 ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını son 8 takım arasına yazdırmayı amaçlıyor.

Teknik heyet, takımın antrenman temposu ile saha içindeki uyumunun ön plana çıktığını belirtirken, oyuncuların mücadele gücünün karşılaşmanın sonucunda belirleyici rol oynayacağını ifade etti. Uğurlama programına Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, Başkan Yardımcısı Feyyaz Göksel ve altyapıdan sorumlu yönetici Sinan Özdilli de katıldı.

Genç futbolcularla bir araya gelen Korkmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler bu kulübün geleceğisiniz. Sahada sadece kendinizi değil, şehrimizi de temsil ediyorsunuz. Mücadelenizle gurur duyuyoruz"