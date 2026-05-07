Göztepe’de ligin bitimine sadece iki hafta kala keyifleri kaçıran bir sakatlık haberi geldi. Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde Belçika ekibi Lommel SK’den kiraladığı 24 yaşındaki Filip Krastev, aşil tendonundan sakatlanınca sezonu erkenden kapattı. İzmir temsilcisinin Süper Lig maratonundaki son iki randevusunda Bulgar futbolcunun sahada olamayacağı kesinleşti.

Satın Alma opsiyonu rafta kaldı

Büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentilerin biraz uzağında kalan Krastev için Göztepe defteri de bu sakatlıkla birlikte kapanıyor gibi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcunun, sezon sonunda eski kulübüne dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. İlginçtir ki, teknik ekibin ve yönetimin bu opsiyonu kullanma niyetinin olmadığı, sakatlık haberi gelmeden önce de kulislerde konuşuluyordu. Maalesef genç oyuncu için Gürsel Aksel Stadı macerası pek de istendiği gibi bitmedi.

Skor katkısı ise beklentinin altında

Krastev’in Göztepe karnesine baktığımızda ise süreklilik sağlayamadığı görülüyor. Sarı-kırmızılı formayı 10 kez sırtına geçiren Bulgar oyuncu, bu maçların sadece yarısında ilk 11 şansı bulabildi. Sahada kaldığı toplam 405 dakikada fileleri havalandırmayı başaramayan futbolcu, sezonu tek bir asistle noktaladı. Göztepe şimdi hem bu sakatlığın planları nasıl etkileyeceğini tartıyor hem de yeni sezon için kadro yapılanmasına odaklanmış durumda.

