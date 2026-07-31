İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi'nin Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde alınmak üzere 40 hemşire istihdam edilecek. Alımlar, adayların 2024 KPSS (P3) puan sıralamasına göre yapılacak. Yazılı ya da sözlü sınav olmaksızın en yüksek puandan başlanarak asil ve yedek adaylar tespit edilecek.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden!

Adaylar başvurularını 31 Temmuz 2026 saat 08.30 ile 14 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul görmeyecek. Başvuruların eksiksiz noktalanması ve sistem üzerinden başarıyla gönderilmesi gerekmekte.

Adaylarda aranan şartlar belli oldu!

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde adayların;

- Hemşirelik lisans programından mezun olması,

- 2024 KPSS Lisans (P3) puanına sahip olması,

- Başvurunun son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması,

- Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması

şartları aranacak.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması veya ilgili mevzuata uygun durumda olması da başvuru koşulları arasında kendine yer buldu.

Yerleştirmeler KPSS başarı sırasına göre!

Başvurular sonrasında adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralamaya tabi tutulacak. Puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi daha eski olan adaya öncelik sağlanacak. Asil aday sayısının beş katı kadar yedek aday tespit edilecek. Yerleştirme sonuçları Ege Üniversitesinin resmi internet sitesi ile Personel Daire Başkanlığının internet adresinden yayınlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gerçekleştirilmeyecek.