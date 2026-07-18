Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirme stratejisi doğrultusunda transfer rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, Serie A ekiplerinden Mirassol forması giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Japa ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Yaklaşık 1 milyon Euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesinin gelecek ay sona erecek olması, transferi cazip hale getirirken Göztepe yönetiminin de bu fırsatı değerlendirmek istediği öğrenildi. Kurmayların, bonservis bedeli ödemeden kadroya katılabilecek oyuncu için temaslarını hızlandırdığı ve önümüzdeki günlerde somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi.

Cruzeiro altyapısından yetişti

Futbola Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro'nun altyapısında başlayan Japa, burada gösterdiği başarılı performansla A takıma kadar yükselmeyi başardı. Ardından Mirassol'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, sergilediği grafikle Brezilya futbolunun gelecek vaat eden orta saha oyuncuları arasında gösterilmeye başlandı. Asıl mevkisi merkez orta saha olan genç futbolcu, sahada sergilediği esneklikle ihtiyaç halinde on numara ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Japa'nın bu çok yönlü oyun yapısı, transfer piyasasındaki cazibesini artırıyor.

Japa'nın gözü Avrupa'da

Genç oyuncunun sergilediği potansiyel ve sözleşmesinin bitecek olması, sadece Göztepe'nin değil, Brezilya ve Avrupa'dan birçok kulübün de iştahını kabartıyor. Japa'ya kendi ülkesinden en ciddi ilginin Brezilya Serie A ekiplerinden Coritiba tarafından gösterildiği belirtilirken, oyuncunun kariyer planlaması sarı-kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor. 22 yaşındaki futbolcunun kariyerine Brezilya'da devam etmek yerine Avrupa'ya adım atmaya sıcak baktığı, hedefinin Avrupa futbolunda kendini kanıtlayarak daha üst seviyedeki liglerde forma giymek olduğu ifade ediliyor.

Stanimir Stoilov'un listesinin başında

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, takım planlamasında çok yönlü ve gelişime açık oyuncu profillerine öncelik vermesi, Japa transferini daha da kritik bir noktaya taşıyor. Bulgar teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, Japa ismini transfer listesinin üst sıralarına yerleştirdi. Bonservis maliyetinin olmamasını büyük bir fırsat olarak gören İzmir temsilcisi, transferi kısa süre içinde netleştirmek ve oyuncuyu kampa yetiştirmek amacıyla resmi girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor.