Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına sayılı günler kaldı. Göztepe Spor Kulübü, yeni sezonda Avrupa hedefiyle başlıyor. 2025-2026 sezonunu 6.sırada bitiren sarı-kırmızılılar, yeni transferleriyle gücüne güç kattı. İzmir temsilcisi Slovenya’da hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov doğrultusunda hazırlık maçlarıyla takım eksiklerini tespit ediyor. Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen İzmir temsilcisinin, 24 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Slovenya kampını sürdüren Göztepe'de, Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'a yapılan ziyaret de dikkat çekti.

“Göztepe’den Bodrum çıkarması”

Transfer döneminde Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Sonko Sundberg'i kadrosuna katan Göztepe, rotasını bu kez yerli oyuncu takviyesine çevirdi.Sarı-kırmızılılar, Bodrum FK'nın 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki temaslarda önemli mesafe kat edildiği ifade edildi. Göztepe Spor Kulübü’nün yöneticileri ile Bodrum’un yöneticileri görüşmelerini sürdürüyor. Stolilov, raporunu yönetime iletti. Kısa sürede transfer sürecine dair olumlu veya olumsuz açıklama yapılması bekleniyor.

“Bulgar teknik direktör onayı verdi”

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Gökdeniz Bayrakdar transferine olumlu baktığı belirtilirken, Göztepe yönetiminin kısa süre içerisinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedeflediği kaydedildi. Bodrum FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, Göztepe'nin yerli oyuncu planlamasında önemli isimlerden biri olarak görülüyor.

“Gökdeniz Bayraktar Bodrum’da şampiyon oldu”

Profesyonel kariyerine Kocaelispor'da başlayan Gökdeniz Bayrakdar, 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibinde 2,5 sezon forma giyen kanat oyuncusu, 2022-2023 sezonunun devre arasında Bodrum FK'ya imza attı. Yeşil-beyazlı ekiple 1. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan Gökdeniz, geride kalan sezonda 13 karşılaşmada görev alırken 1 kez fileleri havalandırdı.

“Slovenya’da büyük buluşma”

Yeni sezon kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de teknik heyet, futbolcular ve kulüp yöneticileri, Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın konuğu oldu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Göztepe'miz Slovenya'da Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Takımımıza göstermiş olduğu misafirperverlik için Sayın Dragan Solak'a ve ailesine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.