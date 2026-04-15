Osman Günden / Son Mühür - Kahramanmaraş’ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi. Vali Mükerrem Ünlüer, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8’inci sınıf öğrencisi olduğu ve emniyet mensubu babasına ait silahlarla okula geldiğinin öğrenildiği bildirildi.

Saygılıdan taziye mesajı

Olayın ardından İzmir siyasetinden birçok isim taziye mesajı yayımladı ve üzüntülerini dile getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Saygılı'nın konuya ilişkin mesajı şu şekilde:

''Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarımızda yaşan silahlı saldırılar, hepimizin yüreğini derinden sarstı.

Hayatını kaybeden öğretmenimize ve yavrularımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır diliyorum.

Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceği bilinciyle, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.''