Göztepe Spor Kulübü, İzmirli çocukların kalbine dokunan "Şehrimin Takımı" sosyal sorumluluk projesinde bu sezonun perdesini karne şenliğiyle kapatıyor. Saha içi ve saha dışı etkinliklerle binlerce çocuğa ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, yaz tatiline giren öğrencileri meydanlarda ödüllendirecek. Proje kapsamında kurulacak stantlara karnesiyle gelen her öğrenciye özel hediyeler dağıtılacak.

35 bin çocuğun hayatına dokundu

"Karneni Getir Hediyeni Götür" mottosuyla yola çıkan kulüp, çocuklara erken bir tatil hediyesi vermeyi planlıyor. Göztepe, bu projeyle sadece bir futbol kulübü olmadığını, kentin en büyük birleştirici güçlerinden biri olduğunu kanıtladı. Başlangıcından bu yana tam 35 bin öğrenciye spor kültürünü aşılayan proje, çocukları tribün atmosferiyle buluştururken kent bilincini de geliştirdi. Şimdi ise bu büyük emeğin sezon finali zamanı.

Öğrenciler, karnelerini gösterip stantlardaki QR kod üzerinden dijital sertifika sürecini tamamlar tamamlamaz hediyelerine kavuşacak. Kulüp, çocukların aidiyet hissini büyüterek taraftarlık bilincini doğru bir zemine oturtmak istiyor. Hedef, sporla büyüyen sağlıklı bir nesil.

Üç gün boyunca meydanlar Sarı-Kırmızı

Göztepe stantları, üç gün boyunca İzmir'in en işlek noktalarında çocukları ağırlayacak. Etkinlik takvimi ve stant kurulacak lokasyonlar ise netleşti.

İlk durak 26 Haziran'da Fahrettin Altay Meydanı olacak. Ardından 27 Haziran'da Konak Meydanı çocuk cıvıltılarıyla dolacak. Kapanış ise 28 Haziran'da Optimum AVM Açık Otoparkı'nda gerçekleşecek.

Bostanlı'da veya diğer ilçelerde yaşayan tüm İzmirli öğrenciler, belirlenen tarihlerde bu noktalara giderek Göztepe dünyasının bir parçası olabilecek. Kulüp yetkilileri, tüm öğrencileri bu coşkuya ortak olmaya davet etti..

