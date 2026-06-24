Bornova’da önceki akşam sokak ortasında kurulan nişan kutlamaları için hazırlanan masalar, az kalsın bir faciaya sahne oluyordu. Yunus Emre Mahallesi’nde toplanan kalabalık, neşeyle çiftin mutluluğunu kutlamaya hazırlanırken bir anda kendisini bir ateş hattının ortasında buldu. Kutlama için hazırlanan havai fişekler, gökyüzüne yükselmek yerine doğrudan davetlilerin üzerine fırladı.

Fişekler bir anda ortalığa doğru patladı

Her şey kurulan nişan alanına misafirlerin yavaş yavaş giriş yapmasıyla başladı. Sakin sakin devam eden eğlenceyi zirveye taşımak isteyen mahalleli, havai fişek bataryasını ateşledi. Ancak hesap edilmeyen bir yön hatası ya da teknik kusur, fitilin yanmasıyla birlikte büyük bir kaosa yol açtı. İlk fişek havaya değil, caddede yürüyen kadın, çocuk onlarca insanın tam üzerine doğru yatay bir hizada hızla fırladı.

Ard arda patlayan renkli ışıklar bu kez görsel bir şölen sunmuyordu. Tam aksine, misafirlerin ayaklarının dibinde, kulakları sağır eden seslerle infilak ediyordu. İnsanlar neye uğradığını şaşırdı.

Kimseye bir şey olmadı

Fişeğin kalabalığın tam ortasına dalmasıyla mahalle bir anda ana baba gününe döndü. Çığlıklar birbirine karıştı. Kimisi yanındaki çocuğu korumak için yere kapandı, kimisi bulduğu ilk dükkan kapısına sığındı. Sağa sola kaçışanların yarattığı panik, kameralara da yansıdı. Şans eseri, o patlama çemberinin içinden tek bir kişi bile yara almadan kurtulmayı başardı. Mucize gibi bir an. Eğlence yarım kaldı ama herkesin nefes alıyor olması tek teselli oldu.

Dehşet anları cep telefonunda

Olayın şokunu atlatan mahalleli, hemen yanı başlarında patlayan fişeklerin şaşkınlığını yaşarken, o esnada kayıtta olan bir cep telefonu kamerası her şeyi kaydetti. Görüntülerde, havai fişeğin davetlilerin hizasında yarattığı o tehlikeli parlama ve insanların can havliyle koşuşturduğu o kontrolsüz anlar net bir şekilde görülüyor.