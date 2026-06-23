Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Göztepe Spor Kulübü, sezonu 6.sırada tamamladı. Yaz döneminde transferde hareketli günlerden geçen İzmir temsilcisinde forvet oyuncusu Jeferson Santos ile Partizan prensipte anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonuyla gerçekleşmesi beklenen transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, Jeferson'un ayrılığı halinde sarı-kırmızılılar yaz dönemindeki altıncı vedasını gerçekleştirmiş olacak.

“Göztepe’de Jeferson için ayrılık süreci”

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdürürken, hücum hattındaki oyuncu yoğunluğu nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Devre arasında 2.5+1 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Brezilyalı forvet Jeferson Santos (Jeh) için ayrılık süreci başlatıldı. Beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki futbolcuya Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Partizan talip oldu.

“Partizan ile prensipte anlaştı”

Tarafların, Jeferson'un satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sırp ekibinin futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Transferde son detayların görüşülmesinin ardından anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

“Göztepe’de yaprak dökümü”

Jeferson'un Partizan'a transferinin tamamlanması halinde Göztepe, Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız ve Mateusz Lis'in ardından bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmış olacak. Göztepe formasıyla toplam 16 karşılaşmada görev yapan Jeferson Santos (Jeh), Süper Lig'de rakip fileleri iki kez havalandırdı.