Son Mühür - Göztepe, Trendyol Süper Lig’de sezonu 6’ncı sırada tamamlamasının ardından yeni sezonun transfer planlamalarına erken başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, transfer için rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi.

Oğuz Aydın gündemde

Trendyol Süper Lig’de sergilediği başarılı grafikle dikkat çeken ve önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Göztepe, transfer piyasasında adından söz ettirecek dev bir hamle için düğmeye bastı. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetimin radarına, Fenerbahçe'de forma giyen ve geleceğin büyük yetenekleri arasında gösterilen Oğuz Aydın girdi. İzmir temsilcisinin, hücum hattını güçlendirmek adına listesinin ilk sıralarına yazdığı 25 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Performans karnesi

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada takımına 3 asistlik katkı verdi.