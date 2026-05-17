Son Mühür- Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin kur politikasından yakınan ihracatçıların sesini EBSO Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Remzi Peköz duyurmuştu.

Peköz'ün,

"Sayın Cumhurbaşkanından devalüasyon istiyorum. Artık 3 yıldır böyle frene bastınız, bastınız, bastınız. Sayın Başkanım, artık bundan sonra devalüasyon istiyoruz.

Yani diyeceğim arkadaş; Mehmet Şimşek'i değiştir, olmuyor ya. Biz acı çekiyoruz.'' isyanıyla gündeme gelen konuya dikkat çeken Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Finansmana erişim sıkıntıları ile enflasyon devam ederken kurların çok yavaş yükselmesi ihracatçıyı yoruyor. İran gerginliğinin maliyetlere etkisi yayıldıkça burada da sıkıntılar yoğunlaşabilir'' uyarısında bulundu.



Ekonomide bizi nasıl bir hafta bekliyor?



Ekonomide yaşanan tabloyu mercek altına alan Toptaş, önümüzdeki hafta bizi ekonomide neler bekliyor sorusunu değerlendirdi.

''Önümüzdeki haftayı jeopolitik risklerden başlayarak değerlendirmeye alırsak ilk dikkat çeken husus halen petrol fiyatlarının 110 dolara yakın seviyelerde bulunması. Hürmüz boğazında gerginlik sürüyor'' hatırlatmasında bulunan Toptaş,

''Buna paralel olarak petrol stokları aşağı seviyelere iniyor. Bu da fiyatların yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini pekiştiriyor. Süreç, merkez bankalarının faiz indirme eğilimlerinin önünde ciddi bir set oluşturuyor ve büyümeyi küresel düzeyde yavaşlatıyor'' mesajı verdi.



Enerji fiyatlarındaki artış...



''Türkiye'de ise artan enerji faturası yüzünden ortaya çıkan maliyet artışları karşısında dezenflasyon patikasının korunup korunamayacağına dair endişeler sürüyor'' diyen Ayhan Bülent Toptaş,

''Takip edilen diğer bir husus artan enerji fiyatlarının cari dengeyi nasıl etkileyeceği. Bu nedenle ihracat, ithalat ve turizm kalemleri yakından izleniyor.

Savaşın etkilerinin şimdilik İzmir ve Ege'nin ihracat rakamlarına yansımadığı görülüyor. Bununla birlikte finansmana erişim sıkıntıları ile enflasyon devam ederken kurların çok yavaş yükselmesi ihracatçıyı yoruyor. İran gerginliğinin maliyetlere etkisi yayıldıkça burada da sıkıntılar yoğunlaşabilir'' değerlendirmesinde bulundu.



9 gümlük tatil...



Ayhan Bülent Toptaş,

''İhracatçılar gibi kur üzerinden sıkıntılar yaşayan turizmciler yaklaşan, birleştirilmiş bayram tatilinden umutlular. İzmir sahilleri bayramda yerli turist akınına uğrayacak. Diğer taraftan İran kaynaklı jeopolitik risklerin rezervasyonlar üzerindeki etkisi şimdilik sınırlı gözüküyor'' ifadelerine yer verdi.