Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) özellikle son dönemlerde Orta Doğu başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda yaşanan jeopolitik kırılmaların iş dünyasına yansımaları üzerine bir seminer gerçekleştirerek, üyelerini süreç ile ilgili bilgilendirdi.

Kaan Özhelvacı: Rekabet gücünden söz etmek mümkün değil

Seminerin açılış konuşmasında artık meselenin yalnızca maliyet üzerinden algılanabilecek bir durum olmadığından bahseden EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “Artık enerji meselesi; yalnızca maliyetler veya arz dengesi üzerinden okunabilecek teknik bir başlık değil.

Enerji güvenliği; ekonomik istikrarın, sanayi rekabetçiliğinin, dış ticaret dengelerinin ve sürdürülebilir büyümenin merkezinde yer alan stratejik bir kalkınma meselesidir. Enerjiye erişim güvenli değilse, üretim de güvenli değildir; enerji maliyetleri öngörülebilir değilse, rekabet gücünden söz etmek mümkün değildir.” dedi.

“Dünya, yeni bir jeopolitik kırılma döneminden geçiyor”

Ayrıca, dünyanın jeopolitik bir kırılma döneminden de geçtiğini aktaran Başkan Özhelvacı, “Dünya, yeni bir jeopolitik kırılma döneminden geçiyor. Bu süreç, enerji arz güvenliğini küresel ekonominin en kritik başlıklarından biri haline getirmiştir. Artık enerji güvenliği dediğimizde yalnızca petrol ve doğal gazı değil; yenilenebilir kaynakları, enerji altyapısının dayanıklılığını ve karbon rekabetçiliğini birlikte ele almak zorundayız.” şeklinde konuştu.

“Enerji artık şirketlerimiz için yalnızca bir gider kalemi değil; yatırım stratejisidir”

Son olarak, enerji kavramının artık şirketler için yatırım stratejisi olduğunu vurgulayan Özhelvacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Enerji artık şirketlerimiz için yalnızca bir gider kalemi değil; yatırım stratejisidir, sürdürülebilirlik performansıdır, ihracat rekabetidir ve finansmana erişimin anahtarlarından biridir. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, firmalarımız için enerji yönetimini kritik bir rekabet unsuru haline getirmiştir.”

