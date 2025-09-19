Son Mühür - Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim bir süredir herhangi bir takımda çalışmıyordu. Milli takım ve Galatasaray’da uzun yıllar görev yapan Terim, Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Galatasaray ile sayısız kupa kazanan Terim, UEFA Kupası'nı da kazanarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’de görev yapmayan Terim, Yunanistan’ın Panathinaikos ve Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Milli Takım iddiası gündeme gelmişti

Her zaman çeşitli spekülasyonlara konu olan Fatih Terim'in adı, son dönemde Çekya Milli Takımı ile ilişkilendirilmişti. Çekya Futbol Federasyonu’nun milli takım teknik direktörlüğü için adaylar arasında Terim’in de yer aldığı iddia edilmişti.

Yorumculuk yapacak

Ancak Fatih Terim’in yeni adresi başka oldu. Gazeteci Barış Yurduseven, Terim’in KAFA Sports’ta yorumcu olarak görev yapmaya başlayacağını açıkladı.