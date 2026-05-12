Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in kırsal mahallelerinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaş kapısına dayanan milyonluk cezanın şokunu yaşıyor. Bornova’nın Karaçam Mahallesi’nde ‘ruhsata aykırı’ olduğu gerekçesiyle bir tavuk kümesine tamı tamına 5 milyon 671 bin 77 TL para cezası kesildi. Daha önce de bazı ilçelerde gündeme gelen konu kent gündeminde tartışmalara neden olurken küçük yapılara kesilen astronomik rakamlar dikkatleri çekti.

Kümes bedeli neredeyse bir ev parası!

Bornova Belediyesi Encümeni tarafından alınan karar vatandaşa tebliğ edildi. Söz konusu karara göre ana ceza tutarının üzerine eklenen ve arsa birim değeriyle çarpılarak hesaplanan 5 milyon 194 bin TL’lik ek ceza köylüye büyük yük getirdi. Kararda, “İzmir İli Bornova İlçesi Karaçam Mah. Karaçam Cad. No: 139 adresinde ve tapunun 108 ada 80 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunan yapıdaki ruhsata aykırı imalatlarla ilgili alınan 21.04.2026 tarih ve 21-2356 No’lu Encümen Kararı'nda İmar Kanunu'nun 42. Maddesi'nin (a) ve (b) bentlerine göre 476.952,61TL (dört yüz yetmiş altı bin dokuz yüz elli iki Türk lirası altmış bir kuruş) ve aynı fıkranın (c) bendi uyarınca "İdari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa ve arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez hükmüne göre 5.194.125,00TL (beş milyon yüz doksan dört bin yüz yirmi beş Türk lirası) olmak üzere toplam 5.671.077,61TL (beş milyon altı yüz yetmiş bir bin yetmiş yedi Türk lirası yirmi bir kuruş) para cezası ile cezalandırılmanıza karar verildiğinden yazımıza ek olarak gönderilen Encümen Kararının tebellüğ tarihi itibariyle 30 gün içinde ödenmesi halinde yüze 25 indirim yapılmaktadır. Ayrıca İdare Mahkemesine kararın tebellüğ tarihi itibariyle 60 gün içinde başvurarak imar para cezasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

Hayatın olağan akışına aykırı

Vatandaş, tavuk kümesi için neredeyse bir ev parası ceza kesilmesini eleştirirken; İzmir’in bazı ilçelerinde benzer durumla karşılaşan pek çok üretici, astronomik rakamların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etti.