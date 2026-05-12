Son Mühür- Bornova'nın gençleri bu habere çok sevinecek. 14 Mayıs-18 Mayıs arası Bornova Belediyesi Küçükpark Meydanı'nda 19 Mayıs Gençlik festivalinde eğlenceye doyuracak. Festivalde Bornova Belediyesi’nin desteklediği genç müzik grupları ile Bornova ve İzmirli sanatçılar sahne alacak. Başkan Ömer Eşki Bornova'nın gençliğin ve sanatın kenti olmaya devam edeceğini söyledi.

14 Mayıs'ta İlyada ile başlagıç

Festival 14 Mayıs saat 20.30'da İlyada ile sahne almaya başlayacak. 15 Mayıs 20.30 Zoza, 16 Mayıs 20.30 Kozmonot sahne alacak. 18 Mayıs'ta sahne 20.00'de DJ Olcay Fidanla başlayıp 21.00'de Fondip ile eğlence zirve yapacak.

Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Bornova gençliğin, sanatın ve özgür ifadenin kenti..."

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki festivalin bir organizasyonla sınırlandırılmadığını belirtti. Bornova'nın gençliğine vurgu yapan Başkan şu ifadelerde bulundu:

"Bornova gençliğin, sanatın ve özgür ifadenin kenti olmaya devam edecek. Yerel müzik gruplarımızın ve İzmirli sanatçılarımızın kendi kentlerinde sahne alabilmesi bizim için çok kıymetli. Gençlerin enerjisini ve yaratıcılığını desteklemeyi sürdüreceğiz”



