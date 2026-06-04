Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir transfer listesinde yer alan genç santrfor Sinclair Armstrong ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, bu transfer için İngiliz kulübü Bristol City'ye 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi. Kariyeri boyunca İrlanda ve İngiltere liglerinde mücadele eden ve bir sezonda en fazla 4 gol atabilen Armstrong, Göztepe'nin yeni sezondaki hücum varyasyonlarının önemli bir parçası olacak.

Genç yetenekleri vitrine çıkarmaya devam ediyor

Geçtiğimiz sezon Bristol City formasıyla çıktığı 45 resmi müsabakada 4 kez gol sevinci yaşayan Armstrong, potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak sarı-kırmızılı yönetimin uzun vadeli planları arasında yer alıyordu. Son iki yıllık süreçte Romulo başta olmak üzere Emersonn ve Juan gibi isimleri kadrosuna katarak Avrupa futbol piyasasına sunan Göztepe, sezon biter bitmez renklerine bağladığı İrlandalı golcüyü de benzer bir gelişim süreciyle vitrine çıkarmayı hedefliyor.