Osman Günden / Son Mühür - Göztepe, Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürürken sezonun son haftalarına girilmesiyle birlikte takım içinde güçlü bir birlik havası oluştu. Ligin tamamlanmasına 4 hafta kala zorlu bir fikstürle karşı karşıya olan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Stanimir Stoilov oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak tüm dikkatin kalan maçlara verilmesini istedi.

''Sonuna kadar mücadele edeceğiz...''

Bulgar teknik adamın özellikle mental hazırlığa ağırlık verdiği, oyuncularından hem fiziksel hem de psikolojik açıdan en üst seviyede konsantrasyon istediği öğrenildi. Stanimir Stoilov’un, “Her maç final niteliğinde. Hedefimiz net, sonuna kadar mücadele edeceğiz” mesajını ilettiği belirtildi.

Takım kaptanı İsmail Köybaşı’nın da oyuncularla sürekli iletişim kurarak motivasyonu artırmaya çalıştığı ifade edildi. Geçtiğimiz hafta taraftara da çağrıda bulunan İzmir temsilcisinde, camianın Avrupa hedefi doğrultusunda kenetlenmeye hazırlandığı aktarıldı.

Kalan maçlar

Göztepe, bu kritik süreçte ilk olarak hafta sonu sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Ardından ligin en zorlu deplasmanlarından birinde Trabzonspor karşısına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Gaziantep FK’yı konuk ettikten sonra sezonu Samsunspor deplasmanında tamamlayacak. Özellikle iç sahadaki maçlarda taraftar desteğini en üst seviyede hissetmeyi hedefleyen İzmir temsilcisinde, Gürsel Aksel Stadyumu’nun tamamen dolması bekleniyor. Teknik ekip, bu atmosferin oyuncuların performansına doğrudan katkı sağlayacağı görüşünde. Puan durumu Puan tablosunda 48 puanla 6. sırada bulunan Göztepe, kalan 4 maçtan en yüksek puanı çıkararak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Öte yandan, Göztepe, son galibiyetini Ankara’da Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek elde ederken, iç sahada ise uzun süredir 3 puana hasret kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, son iç saha zaferini 31 Ocak’ta Fatih Karagümrük karşısında 2-1’lik skorla almıştı. Bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından beraberlikle ayrılan Göztepe, Galatasaray’a ise 3-1 mağlup oldu.