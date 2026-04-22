Trabzonspor Göztepe maçı 3 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Bordo-mavili ekibin kendi sahasında konuk edeceği İzmir ekibi karşısında hedefi galibiyet olacak. Sezonun ilk yarısında Göztepe kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu ve İzmir temsilcisi bu kez rövanş peşinde sahada olacak.

Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşmanın kesin başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu'nun haftalık program açıklamasıyla netlik kazanacak. TFF genellikle maç tarihinden yaklaşık iki hafta önce saat bilgisini paylaşıyor. Futbolseverlerin federasyonun resmi sitesini ve kulüplerin kanallarını takip etmesi öneriliyor. Pazar gününe denk gelen karşılaşmanın akşam kuşağında oynanması güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig yayın haklarına sahip olan beIN SPORTS, sezon boyunca tüm müsabakaları ekranlara taşıyor. Bu kapsamda Trabzonspor Göztepe maçının da beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Kanal numarası ve frekans bilgileri maç haftasına yaklaşırken resmi hesaplar üzerinden duyurulacak.

Süper Lig'de zirve yarışı nasıl şekillendi?

Lig tablosunda 30 hafta geride kalırken Galatasaray 71 puanla zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe 67 puanla ikinci, Trabzonspor ise 65 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Bordo-mavililer şampiyonluk iddiasını son haftalara kadar taşımak için her maçı kazanmak zorunda. Dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın 55 puanla takipte kalması nedeniyle ilk üç sıranın kilitlenmesi büyük ölçüde Trabzonspor'un kalan maçlarındaki performansına bağlı.

Göztepe'nin Avrupa kupaları hesabı

Sarı-kırmızılı ekip 48 puanla altıncı sırada yer alıyor. Beşinci Başakşehir ile puanı eşit olan Göztepe, averaj farkıyla altıncı konumda bulunuyor. İzmir ekibinin önündeki maçlarda alacağı sonuçlar Avrupa kupaları biletini doğrudan belirleyecek. Brezilyalı golcü Juan Silva'nın attığı 9 gol takımın skor yükünü sırtlayan en önemli performanslardan biri olarak öne çıkıyor. Papara Park mücadelesi, Göztepe'nin kıta arenasına uzanan yolculuğu açısından belirleyici bir kilometre taşı olacak.