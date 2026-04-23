Tüm Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Coşku yaşanmaya devam ederken, ortaya dikkat çeken görüntüler de çıkıyor. Bu kapsamda Gaziantep'ten gelen görünü, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Gaziantep’te 23 Nisan töreninde CHP grubu, Mehter Marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Vakkas Açar ise, "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ettik. Bu özentiye karşı onlara arkamızı döndük." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten gelen bu görüntülere bir tepki AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi.

"Tarihine, geleneğine, şanlı mazisine sırt döndüklerini biliyorlar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden görüntülere tepki gösteren K Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Tarihine, geleneğine, şanlı mazisine sırt dönenler aziz milletimize ve onun kadim değerlerine sırt döndüklerini biliyorlar.

Bunu isteyerek yapıyorlar.

Sırt döndüğünüz çocuklar sizin nefretinizle değil; hoşgörü, merhamet ve adaletle asırlar boyu dünyaya hükmeden medeniyetimizin ilkeleriyle büyüyecekler." ifadelerini kullandı.