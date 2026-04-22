Son Mühür / İzmir’in Karaburun ilçesinde Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesine karşı açılan imar planı iptal davasında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 7’nci İdare Mahkemesi’nce görevlendirilen bilirkişi heyeti dün bölgede yerinde inceleme gerçekleştirdi. Küçükbahçe Muhtarlığı ve Yaylaköylü Mustafa Şenbahar tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açılan davada, projeye ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi. Davacılar, projenin zeytinlikler, meralar ve doğal karakteri korunacak alanlar üzerine inşa edilmek istenmesine tepki gösterdi.

“Karaburun Yarımadası’nın yüzde 89’unu kapayacak şekilde”

Konuyla ilgili Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından sürece ilişkin yapılan açıklamada, “Karaburun Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporunu hukuki çerçeve ve planlama ilkeleri açısından değerlendirilerek Karaburun Sivil İnisiyatif adına raporumuzu ilgili kurumlara iletilmiştik. Ayrıca, Yaylaköy ve Küçükbahçe Muhtarlıkları da proje ile ilgili itirazlarını kurumlarla paylaşmıştı. Karaburun Yarımadası’nın yüzde 89’unu kapsayacak şekilde 7 RES proje sahası mevcuttur. Lodos Enerji, 87 RES türbinine ilave ÇED onayı alan 41 RES türbini ile bu sayıyı 128’e çıkartmıştır. Aralarında Karaburun Sivil İnisiyatif temsilcilerinin, Parlak ve Küçükbahçe Muhtarlıkları’nın olduğu 41 türbinin ÇED İptali davasında ÇED iptal edilmiştir. Yargı süreci devam etmektedir. Bu arada, Lodos Enerjinin GES Projesi Yaylaköylüler tarafından yargıya taşınmış ÇED’i iptal edilmiştir. Firmanın ikinci ÇED süreci tekrar yargıya taşınmıştır. İzmir 5.İdare Mahkemesi'nin 2025/91 E. Sayılı dosyasından görülen ÇED iptali davasında bilirkişi heyeti, “...imar planlama alanı içinde yer alan kurulmak istenen GES projesinde, kamu yararı bulunmadığını...” ifade etmiştir” denildi.

“Önerilmesi kabul edilemez”

Bakanlığın ÇED kararının kesinleşmesini beklemeksizin işlem yaptığı ileri sürülürken “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, ÇED Olumlu kararı kesinleşmeden proje ile ilgili olarak “onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” Dolayısıyla, dava süreci tamamlanmadan projeye ilişkin planların onaylanması ve askıya çıkarılması, ÇED kararının kesinleşmesini beklemeksizin işlem yapıldığı anlamına gelmektedir. Bu durum, ilgili mevzuat ile çelişmektedir. Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. tarafından planlanan Karaburun Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES) Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptaline yönelik dava sonuçlanmadan planların onaylanması ve Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan projenin “Zeytinlik Alan”, “Doğal Karakteri Korunacak Alan” ve Mera Kanunu kapsamında kalan alanlar üzerinde önerilmesi kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

“Rapor yaşamdan yana çıksın”

Bilirkişi incelemesi öncesi zeytin sökümü yapıldığı da ileri sürülen açıklamada, “İzmir 7. İdare Mahkemesi 2025/2048 Esas’ta açılan davanın 21.04.2026 tarihinde yapılan keşif öncesi Lodos A.Ş, davacı Yaylaköylü Mustafa Şenbahar’ın zeytinliğinde yine söküm yapıldı. Öncesinde, Lodos Enerji tarafından 5647 adet zeytin sökülmüştü. Bilirkişi raporunun yaşamdan yana çıkmasını bekliyoruz” denildi.

“Mera ve değerlerimiz korunmalı”

Küçükbahçe Muhtarlığı adına açıklama yapan Muhtar Gizem Tezel Dağdelen ise şu ifadeleri kullandı: “Yarımada’da kadimden beri kullanılan tescilli meralar, rüzgar enerjisi santralleri için tahsis edilmesi sebebiyle daraltılmıştır. Ayrıca, bu alanların tahsisi ve etrafının çevrilmesi, hayvancılık ile uğraşan Küçükbahçe halkının ortak kullanılan mera alanlarına ve su kaynaklarına erişimine de engel olmuştur. Lodos A.Ş. tarafından planlanan (GES) Projesi’ne ilişkin onaylanan planlarda; Küçükbahçe Mahallesi 585 ada 73 parsel ve 585 ada 84 parsellerdeki tescilli meralarımız GES projesi için tahsis edilmiştir. Küçükbahçe halkı olarak meralarımız üzerinde kurulmak istenen projeyi onaylamayarak Lodos A.Ş’nin (GES) Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli açtığımız davanın bilirkişi raporunun kadimden beri kullandığımız meralarımız ve değerlerimizin korunmasından yana çıkmasını bekliyoruz.”