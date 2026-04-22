Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, özellikle hammadde maliyetlerinden ve artan faizlerden kaynaklı sektörün ciddi sorunlar yaşadığını kaydederek, konuyla ilgili Son Mühür’e önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Koç: Kredilerin ve faiz oranlarının düşmediği bir ortamda ciddi problemler yaşıyoruz

Koltuk kumaşları ve sünger maliyetlerindeki artışın sektörü ciddi anlamda zorladığını ifade eden ve devletin bu konuda denetleme yapması gerektiğini vurgulayan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, “Mobilyacı esnafı çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bizim sektörümüzde özellikle koltuk kumaşları ve süngerlerde ciddi artışlar var bunlar bizi zorluyor. Maliyetlerin artmasına neden oluyor. Ekonomik olarak zor süreç yaşıyoruz.

Kredilerin ve faiz oranlarının düşmediği bir ortamda ciddi problemler yaşıyoruz. Esnafımız ciddi anlamda darboğazda, tüketici anlamında baktığımızda almış oldukları maliyet neticesinde iki tarafta maddi anlamda ciddi zorluklar yaşanıyor. Hammaddenin artmasındaki sebebi anlayamıyorum. Şu an dolar ve euro çok az oynuyor ancak biz bu zamları anlayamıyoruz. Devletimizden biz bu tarz faaliyetleri denetlemesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“İzmir Mobilyacılar Fuarı, Türkiye’de yankı uyandırdı”

Ayrıca, geçtiğimiz aylarda yoğun bir katılımla ve ilgiyle gerçekleşen İzmir Mobilyacılar Fuarı’yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Koç, iç piyasadaki birçok sektör temsilcisi ile bir araya geldiklerini ve seneye gerçekleşecek fuarın daha çok ses getireceğinin müjdesini vererek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene İzmir Mobilyacılar Fuarı sektör açısından çok güzel ve başarılı geçti, özellikle iç piyasadaki üreticilerimizle bir araya geldik. Türkiye çapında çok büyük yankı uyandırdık ve iç piyasada da çok ciddi müşteriler edindik. Bir dahaki seneye İzmir Mobilya Fuarı çok daha ses getirecektir diye düşünüyorum.”