Karaciğer nakli sırasındayken biraz kafa dağıtmak, moral bulmak için babaannesinin yanına, Kars’a giden 16 yaşındaki Karsu için hayatının telefonu hiç beklemediği bir anda geldi.

İzmirli lise öğrencisi genç kız, karaciğerindeki 10 santimlik kitleyle ve Abernethy sendromu denen illetle boğuşurken, müjdeli haberi aldığında memleketi Kars’taydı. Ama bir sorun vardı ki vakit dardı ve hava muhalefeti yüzünden uçaklar kalkmıyordu. İşte o an zamana karşı tam 12 saatlik o nefes kesen yarış başladı.

Bir anda ibre tersine döndü

8 Nisan gecesi gelen haberle aile seferber oldu. Kars'tan uçuş imkansızlaşınca, akrabaları Karsu’yu kaptığı gibi Erzurum’a geçti. O sırada İzmir’de ise üvey babası Garip Tayfun, kızını yetiştirmek için çalmadık kapı bırakmıyor, ambulans uçak ayarlamaya çalışıyordu. Sonunda sabahın erken saatinde 05.00’te havalanan uçak İzmir’e teker koydu. Acıbadem İzmir Kent Hastanesi’ne ulaştırılan Karsu Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından hemen ameliyata alındı. İlginçtir ki, her şey ters giderken bir anda taşlar yerine oturdu ve 9 Nisan’daki operasyonla Karsu sağlığına kavuştu.

"Elim ayağım titredi"

Hastaneye aslında basit bir grip şikayetiyle gitmişti Karsu ama hayatı o gün değişti. Nakil sırasında beklediği 1,5 yılın ardından umudunu tam yitirmek üzereyken gelen o telefon her şeyi değiştirdi. Genç kız o anları şöyle anlattı "Annem arayıp 'organ bulundu' deyince heyecandan elim ayağım titredi. Yetişemeyeceğim diye çok korktum ama başardım" Karsu'nun şimdi ise tek hayali okuduğu yenilenebilir enerji bölümünü bitirip mühendis olmak. Ameliyata girerken bile doktoruna güvendiği için "Hiç korkmadım" diyecek kadar da cesur.

Anneler asla umut kesmez

Anne Şafak Tayfun ise iki yıl boyunca telefonunu bir an bile yanından ayırmamış. "Hep inandım, hep dua ettim" diyor. Organ bağışlayan aileye ise minnettar; "Kızıma resmen can oldular" diyerek bağışın önemini vurguladı. Üvey babası Garip Bey de benzer duygular içinde. Psikolojisi düzelsin diye Kars’a gönderdikleri kızlarını, birkaç saat içinde ambulans uçakla hastaneye yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyor.

Hem kanserden hem yetmezlikten kurtuldu

Operasyonu yöneten Prof. Dr. Murat Kılıç, durumun aslında ne kadar kritik olduğunu ameliyat sonrası açıkladı.

Karaciğere giden damarların bozuk olması yetmezliğe o da üzerine iki koldan kansere yol açmış. Bekleme süresinde kanser yayılmasın diye Karsu’ya damardan kemoterapi bile verilmiş. Tam gece yarısı 17 yaşındaki bir bağışçıdan gelen organ adeta ilaç gibi yetişmiş. Buzda bekleme süresi olan o kritik 12 saati aşmadan nakli bitirdiklerini söyleyen Kılıç, "Karsu’yu hem yetmezlikten hem de kanserden aynı anda kurtardık," diyerek müjdeyi verdi

.Genç kızın değerleri şimdi pırıl pırl birkaç güne evine dönecek.

