Süper Lig temsilcisi Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hem gelen hem de giden oyuncularla yoğun bir şekilde devam ediyor. İzmir ekibi; Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile yollarını ayırırken, iç transferde Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini uzattı. İngiltere'nin Bristol City takımından 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'u 4+1 yıllığına renklerine bağlayarak ilk takviyesini yapan sarı-kırmızılılar, savunma hattı için de iki önemli isimle temaslarını sıklaştırdı.

Savunmaya iki yeni takviye

Heliton'un ayrılışının ardından defansın merkezini doldurmak isteyen Göztepe, Yunanistan ekibi Aris'te oynayan Noah Sonko Sundberg ile anlaşma sağladı ve bu transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin savunma için düşündüğü diğer isim olan Uruguaylı Mateo Ponte için ise kiralama formülü üzerinde duruluyor. Botafogo formasıyla Brezilya Serie A'da çıktığı 47 maçta 5 gol ve 1 asist üreten 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi, kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan takımdan ayrılması gündemde olan kaleci Mateusz Lis'in de Polonya kulübü Lech Poznan ile prensipte anlaştığı ve kulüplerin son detayları görüştüğü öğrenildi.