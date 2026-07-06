Sektör otoriteleri, özellikle polen filtresi yenilenmesinin atlanması ve sistemin uzun süre atıl bırakılmasının çok tehlikeli olduğunu işaret ediyor. İzmirli sürücülerin de yaz aylarına girerken bu donanımların periyodik bakımlarını mutlaka yaptırması, ileride yaşanacak kompresör kilitlenmesi gibi büyük problemleri engelleyeceği belirtiliyor.

Rutin Kontrollerin Maksimum Maliyeti Sadece 2 Bin Lira

Kalorifer motorunun bozulmasına kadar giden süreçleri değerlendiren Karakulak, küçük bir ihmalin nasıl büyüdüğünü şu cümlelerle anlattı: "Klimayı çalıştırmadığımız takdirde klima gazı sistemde dolanamaz. Bu durum hem soğutma özelliğinin çok erken yitirilmesine neden olur hem de klimaya daha fazla zarar verir. Klima sistemi yağsız kaldığı için kompresörün kilitlenmesi ya da radyatörün çapaklanması gibi sorunlar söz konusu olur. Bu durumlarda da şu an minimum 50 bin lira gibi bir masraf çıkabilmektedir. Düzgün ve rutin bir şekilde bakımlarımızı yaptırdığımız takdirde çıkabilecek maksimum masrafımız ise 2 bin liradır. Bakımların yapılmaması, polen filtresinin değişmemesi durumunda kalorifer motorunun bozulmasına bağlı olarak en düşük maliyet 50 bin lira şeklinde yansımaktadır.”

Araç Mezarlığına Giden Yol

Mekanik sağlığın korunması adına kendi deneyimini paylaşan otomobil kullanıcısı Eren Yıldız, klima sularının ve bakımlarının eksik bırakılmasının yaratacağı tahribata değindi. Yıldız'ın aktardıkları şu yönde oldu: "Geçmişte aracımın klimasıyla ilgili çok ciddi bir sorun yaşamıştım. Çözüm bulabilmek adına Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim ancak iki şehirde de arızayı giderebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir tanıdığımın tavsiyesiyle bu işletmeye geldim ve sorunun çözüldüğünü gördüm. Zamanında aracımın klimasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Sorunun çözümü için Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim. Ancak iki şehirde de aracımın sorununu çözebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir dostumuzun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve kimsenin yapamadığı ustalığı burada gördüm. Genel olarak sektörde yoğun bir mesai var, Türkiye'nin her yerinde, Malatya’da da Elazığ'da da durum aynı. Klima bakımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Bu durum hem araç içi konfor hem de aracın mekanik sağlığı için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü klima bakımları ve klima suyu eksik bırakıldığı zaman, bu ihmal araçta küçük bir sorunu çok büyük bir probleme dönüştürebilir. Bir aracın klima bakımını düzgün yaptırmazsanız, o aracın sonu ya araba mezarlığında ya da sanayide biter. Sürücülerin bunları düşünerek hareket etmesi gerekir"

Gazın Özelliğini Kaybetmesi Sorunsalı

LPG donanımıyla klima mekanizmasının birbirinden tamamen farklı çalıştığına vurgu yapan usta Levent Karakulak, gazın içeride hapsolmasının sisteme zarar verdiğini belirterek, "Yazın belli başlı problemlerimizden biri klima soğutmasıdır. Klimanın bakımlarını ve gazını zamanında değiştirmediğimiz, sistemi de aktif kullanmadığımız takdirde araçta daha büyük problemler oluşabilir. Klima sistemi ve klima gazı, araçta kullanılan LPG gibi değildir. Klimayı kullanmadığımız takdirde klima gazının daha erken eksilmesi ve özelliğini yitirmesi gibi bir durum söz konusudur. Kullanıcılarımızın doğru bildiği bir yanlış var; klimayı aslında sürekli kullanmak gerekir." ifadelerini kaydetti.