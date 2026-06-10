SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve zimmet' soruşturması kapsamında Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ard arda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonundan sonra 42 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Tutuklama ile yaşanan şok bununla sınırlı kalmadı. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan haksız kazançla elde ettikleri iddia edilen tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu öğrenildi.

Mal Varlıkları Taşınmazlar ve Hesaplar Donduruldu

Soruşturma savcılığının talebi doğrultusunda nöbetçi mahkeme, tutuklanan şüphelilerin suçtan el elde edildiği değerlendirilen menkul ve gayrimenkullerine yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi. Alınan karar doğrultusunda, şüphelilerin üzerine kayıtlı lüks konutlar, arsalar, şirket hisseleri, banka hesapları ve tespit edilen araçlar da dahil olmak üzere tüm mal varlığı unsurları üçüncü kişilere devredilemeyecek şekilde bloke edildi. Tedbir konulan varlıklar arasında, rüşvet paralarıyla finanse edildiği iddia edilen bazı inşaat projeleri ile teknik personelin üzerine geçirilen taşınmazlar da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Görevden Uzaklaştırmıştı

Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden, mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da aralarında yer aldığı 42 isim 'kamu kurumunun zararına nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127. maddesi uyarınca Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ı geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırmıştı.

Savcılığın '12 Kişi' İçin İtirazı Sürüyor

Operasyonun yargı ayağında savcılık ile mahkeme arasındaki usul tartışması da güncelliğini koruyor. Emniyetteki işlemlerin ardından tüm şüphelileri doğrudan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eden soruşturma savcısı, mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 12 kişi için üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Savcılık, dosyaya giren gizli tanık ifadeleri, WhatsApp yazışma dökümleri, sahte puantaj belgeleri ve rüşvet iddialarını içeren delil durumunu öne sürerek serbest kalan 12 şüphelinin de tutuklanması yönündeki ısrarını sürdürüyor. SGK müfettişlerinin 'bankamatik personeli' raporları ve teknik takibe takılan imar usulsüzlükleri üzerinden yürütülen geniş çaplı soruşturmada, mali suç birimlerinin şüphelilerin geçmişe dönük hesap hareketleri ve nakit akışları üzerindeki incelemeleri devam ediyor.