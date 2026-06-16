SON MÜHÜR/Cmhur Erkek-İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan ve 'gece yarısı tabela sökme' iddialarıyla gündeme gelen idari kriz çözüme kavuştu. Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz’ın yaşanan aksaklığın perde arkasını açıklamasının ardından, üzerinde Türk Bayrağı resmi bulunan Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen tabelası yeniden eski yerine asıldı.

Başhekim Talimat Verdi, Oda Boşalmadan Tabela Asıldı

Yaşanan kriz, Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen Sendika Temsilciliği’nin Hastane Başhekimi’ni ziyaretiyle başladı. Başhekim, normal şartlarda sadece yetkili sendikaya oda verilme zorunluluğu bulunmasına rağmen, hassasiyet göstererek Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz’a sendika için uygun bir oda tahsis edilmesi talimatını verdi. İdari işleyişten sorumlu olan Hastane Müdürü Şaşmaz, uygun bir yer arayışına girip odanın mevcut kullanıcısını araştırdığı sırada, sendika yönetiminin henüz resmi tahsis yapılmadan ve oda boşaltılmadan tabelayı astığını iddia etti.

Şaşmaz: 'Şehit İsmi Kırmızı Çizgim'

Hakkındaki 'tabelayı indirdi' suçlamalarına cevap hakkını kullanarak net bir dille reddeden Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz, 'Sendika gidip, başka birinin kullandığı odaya tabelalarını asmış. Ben de yetkiliye henüz oda tahsis etmediğimi söyleyip tabelayı sökmelerini istedim. Ardından arkadaşlarıma tabelayı kaldırmalarını rica ettim. Amacım odayı boşalttıktan sonra boyatıp, masa ve sandalye tahsis ederek anahtarını teslim etmekti. Şehit ve gazi ismi benim kırmızı çizgimdir. Ben kendilerine 'Oda tamamlandığında tabelayı kendi ellerimle, birlikte gururla asalım' dedim diye konuştu.

Tabela Aynı Yerine Asıldı

Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz’ın yaptığı açıklamala yaptığı saatlerde , üzerinde Türk Bayrağı resmi yer alan Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen tabelası, idari krizin son bulmasıyla yeniden aynı yere asıldı. Krizin büyümeden kısa sürede sağduyu ile çözülmesi, hem sendika temsilcilerini, hem hastane yönetimini mutlu etti.