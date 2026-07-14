Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, Türk lirasındaki değer kaybının üretim tezgahlarını doğrudan vurduğunu açıkladı. İthal hammaddeye bağımlı olan mobilya sektörü, döviz kuru karşısında eriyen sermayesi nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Başkan Koç, piyasadaki en büyük banknot olan 200 liranın alım gücündeki dramatik düşüşü çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi.

"Dün atölye dolduran para bugün bir ray etmiyor"

200 liralık banknotun ilk tedavüle çıktığı dönemde yaklaşık 134 dolar değerinde olduğunu hatırlatan Zafer Koç, paranın pul olmasını bu cümlelerle anlattı;

"O günün şartlarında cebimizdeki bu en büyük banknot, bir atölyenin hatırı sayılır malzemesini almaya yetiyordu. Esnafın cebinde bir ağırlığı, üretime değer katan bir gücü vardı. Bugün ise sadece 6 dolar seviyesine geriledi. Bu erimenin üretim tezgahındaki karşılığı tam anlamıyla hüsran oldu. Dün atölyeye malzeme dolduran en büyük banknotumuzla, bugün ne bir çekmece rayı alabiliyoruz ne de kaliteli bir menteşe!"

İthal girdiler üreticinin belini büküyor

Sektörün tamamen ithal girdiye endeksli çalıştığını vurgulayan Koç, dışa bağımlılığın getirdiği yükün esnafı nefessiz bıraktığını söyledi. Suntasından boyasına, kulpundan rayına kadar imalatta kullanılan her kalemin dövize bağlı olarak katlandığını belirtti.

İmalatçı esnafın artık sadece mobilya üretmediğini, her gün değişen fiyat listeleriyle ve yerine koyamadığı malzemeyle adeta bir hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktaran Koç, bu koşullarda istihdam yaratmanın imkansız hale geldiğini ifade etti.

Talepler ekonomi kurmaylarına iletilecek

Sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde ihracatın lokomotif sektörlerinden biri olduklarını hatırlatan İZMOD Başkanı, zanaatkarın emeğinin korunması için Ankara’da temaslara başlayacaklarını duyurdu.

Oda yönetimiyle birlikte esnafın beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirten Zafer Koç, bu raporu iktidar kanadına, Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ne ve ekonomi kurmaylarına bizzat sunacaklarını açıkladı. Koç, küçük işletmelerin acilen ek destek ve teşviklerle güçlendirilmesi gerektiğini, talep ettikleri önlemlerin sadece mobilyacılar için değil, ülke ekonomisinin orta ve uzun vadeli geleceği için de şart olduğunu vurguladı.

