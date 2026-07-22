Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes Barajı çevresini kapsayan kapsamlı bir çevre ve kırsal kalkınma projesine imza attı. İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalanan protokolle, baraj havzasındaki yaklaşık 2 bin dönümlük atıl alan kademeli olarak dev bir ormana dönüştürülecek.

400 binden fazla fidan toprakla buluşacak

Proje kapsamında ilk etapta 580 dönümlük alana 411 bin bitki dikilecek. Çalışmalarda lavanta, kekik, adaçayı, ıhlamur, akasya ve fıstık çamı gibi 34 farklı tür kullanılacak.

Seçilen bitki çeşitleri, arıların yıl boyunca nektar ve polen bulmasını sağlayacak şekilde planlandı. Proje, erozyonu önleyip barajın su kalitesini korurken; bölgedeki üreticiler, kadınlar ve gençler için arıcılık yoluyla yeni bir gelir kaynağı oluşturacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölge halkına uygulamalı arıcılık eğitimleri verecek.

Tahtalı Barajı modeli Gördes’te uygulanacak

Gördes Barajı, Tahtalı’dan sonra İzmir’in en büyük ikinci içme suyu kaynağı konumunda bulunuyor. İZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, daha önce Tahtalı Barajı Havzası’nda 1 milyonun üzerinde fidan dikerek oluşturduğu koruma modelini Gördes’e taşıyor.

Barajın 300 metrelik mutlak koruma alanında yürütülecek çalışmalarda arazi hazırlığı ve dikimleri Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, İZSU teknik denetimi gerçekleştirecek.

"Gördes’in iyiliği bizim de iyiliğimiz"

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gördes Barajı’nın İzmir için hayati önem taşıdığını belirtti. Tugay, bölgedeki insanların refahının İzmir’i de mutlu edeceğini vurgulayarak projenin her iki kent için hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise kamulaştırma nedeniyle yıllardır atıl kalan arazilerin hem doğaya hem de ülke ekonomisine kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sonbaharda başlayacak dikim çalışmaları 2029 yılına kadar etaplar halinde devam edecek.