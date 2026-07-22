Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin gözden uzak alanlarına kaçak hafriyat ve moloz dökülmesini engellemek için denetimlerine dron teknolojisini dahil etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, havadan yürüttükleri takiple ulaşılması zor noktaları kontrol altında tutuyor.

İhlaller anında kayıt altında

Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Hafriyat Denetim Şefi Ömer Tolga Yaman, belirlenen sahalar dışına döküm yapan araçları titizlikle izlediklerini belirtti. Yaman, tespit edilen ihlallerin dron kameralarıyla fotoğraf ve video olarak kaydedildiğini, ardından hazırlanan tutanakların cezai işlem için ilgili kurumlara iletildiğini açıkladı.

Dron kullanımı, kara araçlarının giremediği engebeli arazilerde denetim süresini kısaltıyor. Uygulama; zaman ve yakıt tasarrufu sağlarken, hukuki süreçlerde kullanılacak delillerin de eksiksiz elde edilmesine imkan veriyor.

"Molozları yasal depolama alanlarına bırakın"

Kaçak dökümlerin çevre ve toplum sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Ömer Tolga Yaman, tadilat ve yıkım atıklarının mutlaka ruhsatlı tesislere teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Yaman, sokağa veya boş arazilere bırakılan tehlikeli atıkların gelecek nesillerin yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

İzmir’deki resmi hafriyat döküm sahaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının çevreye zarar vermeden depolanması ve dönüştürülmesi amacıyla şu sahaları işletiyor:

Menderes Küner Hafriyat Depolama Sahası

Kemalpaşa Sütçüler Hafriyat Depolama Sahası

Dikili Deliktaş Hafriyat Depolama Sahası

Bergama İslamsaray Hafriyat Depolama Sahası

Kentte ayrıca özel sektör tarafından işletilen lisanslı inşaat ve yıkıntı atığı geri kazanım tesisleri de hizmet veriyor.

