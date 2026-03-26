Temmuz 2025'te ilk kez tanıtılan Search Live, geleneksel metin tabanlı aramadan tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar Google uygulamasında arama çubuğunun altındaki "Live" simgesine dokunarak sesli bir sohbet başlatabiliyor. Sistem soruları anında anlıyor, sesli yanıt veriyor ve kullanıcı takip soruları sorarak konuşmayı derinleştirebiliyor.

Kamera desteğiyle görsel arama

Search Live'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri telefon kamerasıyla görsel bağlam oluşturabilmesi. Kullanıcılar kameralarını bir nesneye, makine parçasına ya da ev tamiratı sorununa yöneltip yapay zekadan anında yardım alabiliyor. Sistem görsel veriyi analiz ederek ilgili bilgileri sunuyor. Bu özellik özellikle karmaşık nesneleri veya teknik sorunları sözlü olarak tarif etmenin zor olduğu anlarda büyük kolaylık sağlıyor.

Gemini 3.1 Flash Live modeli fark yaratıyor

Genişlemenin teknik altyapısını oluşturan Gemini 3.1 Flash Live, gecikmeyi en aza indirmeye ve konuşma akışını doğal hale getirmeye odaklanıyor. Model doğası gereği çok dilli yapıda tasarlandığından ayrı yerelleştirilmiş sürümlere ihtiyaç duymuyor. Bu sayede kullanıcılar dünyanın herhangi bir yerinden kendi ana dillerinde Google aramasıyla sesli sohbet edebiliyor.

Android ve iOS platformlarında çalışan özellik, arka planda aktif kalabiliyor. Kullanıcılar uygulamalar arasında geçiş yapsa bile Search Live çalışmaya devam ediyor. Ayrıca konuşma bağlamını hatırlıyor; takip sorularında önceki sorunun konusunu tekrar belirtmeye gerek kalmıyor.

Canlı çeviri desteği de genişliyor

Google bu duyuruyla birlikte Google Translate'in canlı çeviri özelliğini de iOS cihazlara getirdiğini açıkladı. Daha önce yalnızca Android'de sunulan bu özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir kulaklıkla 70'ten fazla dilde anlık çeviri yapabiliyor. Verizon ve Home Depot gibi büyük şirketlerin de Gemini 3.1 Flash Live modelini müşteri hizmetlerinde kullanmaya başladığı belirtildi. Google'ın arama deneyimini yapay zeka ile tamamen dönüştürme stratejisi, bu küresel genişlemeyle yeni bir boyut kazanıyor.