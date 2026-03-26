Move 2 çok büyük ve ağırdı, Roam 2 ise bir odayı dolduracak kadar güçlü değildi. Sonos Play, tam da bu iki model arasındaki "Goldilocks noktası"na oturuyor. 1,3 kg ağırlığı ve 19 cm yüksekliğiyle sırt çantasına atılabilecek kadar kompakt ama bir odayı doldurabilecek kadar güçlü ses performansı sunuyor.

Wi-Fi ve Bluetooth bir arada

Sonos Play'in en güçlü yanlarından biri çift bağlantı desteği. Evde Wi-Fi 6 üzerinden Sonos çoklu oda sistemine tam entegre olarak çalışırken, dışarıda Bluetooth moduna geçerek bağımsız bir taşınabilir hoparlöre dönüşüyor. Bluetooth üzerinden üç adede kadar Play veya Move 2 hoparlörle eşzamanlı müzik paylaşımı da yapılabiliyor. AirPlay 2, Spotify Connect ve Amazon Alexa desteği de standart olarak sunuluyor.

Arkadaki USB-C bağlantı noktası, adaptör aracılığıyla pikap ya da CD çalar gibi harici ses kaynaklarını bağlamaya olanak tanıyor. Üstelik bu port aynı zamanda telefon şarj istasyonu olarak da kullanılabiliyor.

24 saat pil ömrü ve IP67 dayanıklılık

Sonos Play, 24 saate varan pil ömrüyle rakiplerinin önüne geçiyor. Kutudan kablosuz şarj standıyla birlikte çıkan cihaz, evde standın üzerine konulduğunda her zaman şarjlı ve kullanıma hazır kalıyor. IP67 toz ve su dayanıklılık sertifikası sayesinde havuz kenarı, plaj ya da park gibi ortamlarda da güvenle kullanılabiliyor.

Üst kısımdaki kauçuk yüzeyde ses kontrolü, çalma/durdurma ve sesli asistan kısayol tuşları yer alıyor. Arkadaki taşıma halkası ise karabiner ya da askıya takılmayı kolaylaştırıyor. Ancak inceleme yazarlarının ortak eleştirisi, 299 dolarlık premium fiyata rağmen kutuda 18W güç adaptörünün bulunmaması.

Sonos'un toparlanma sinyali

2024'teki uygulama krizinin ardından CEO değiştiren, planlanan ürünleri iptal eden ve 2025'te hiçbir yeni donanım çıkarmayan Sonos için Play, adeta bir sıfırlama tuşu niteliğinde. İnceleme yapan teknoloji sitelerinin büyük çoğunluğu, cihazı markanın şu anda satın alınması en kolay önerilen hoparlörü olarak değerlendirdi. Sonos, bildiği işi en iyi şekilde yapmaya geri dönmüş görünüyor.