Lyria 3 Pro'nun en dikkat çekici yönü, müzikal kompozisyonu derinlemesine kavrayabilmesi. Önceki modellerde genel bir tarz belirtmekle yetinilirken, yeni modelde şarkının her bileşenini detaylı komutlarla şekillendirmek mümkün. BPM, vokal tarzı, enstrüman seçimi ve şarkı yapısı gibi parametrelerin tamamı kullanıcının kontrolünde.

Lyria 3 Pro nerelerde kullanılabilecek?

Google, Lyria 3 Pro'yu birden fazla platformda kullanıma sunuyor. Gemini uygulamasında ücretli abonelere açılan model, farklı abonelik seviyelerine göre günlük üretim limitleri getiriyor. AI Plus aboneleri günde 10, AI Pro aboneleri 20, AI Ultra aboneleri ise günde 50 tam uzunlukta parça oluşturabiliyor.

Yapay zeka destekli video oluşturma aracı Google Vids'e de entegre edilen Lyria 3 Pro, projelere uyumlu ve telifsiz müzikler eklemeyi kolaylaştırıyor. Kurumsal tarafta ise Vertex AI üzerinden oyun geliştiricileri ve dijital platformlar gibi ölçekli ses üretimi gerektiren işletmelere hizmet veriyor.

Telif ve güvenlik nasıl sağlanıyor?

Google, telif hakları konusunda katı bir politika izliyor. Lyria 3 Pro, yalnızca YouTube ve Google'ın lisanslı materyalleriyle eğitilmiş durumda. Sisteme bir sanatçının adı verildiğinde model o kişiyi birebir taklit etmiyor, komutu geniş bir ilham kaynağı olarak yorumluyor. Üretilen tüm içeriklere Google'ın algılanamayan dijital filigran teknolojisi SynthID kalıcı olarak entegre ediliyor ve yapay zeka tarafından oluşturulan eserlerin her zaman tespit edilebilmesi sağlanıyor.

Profesyonel müzisyenlerden olumlu tepkiler

Grammy ödüllü yapımcı Yung Spielburg, Google DeepMind'ın kısa filminin müziklerini bestelerken Lyria modelinden faydalandı. Ünlü DJ ve yapımcı François K ise modeli sihirli bir kutu olarak değil, fikirleri gerçekçilikle rafine eden çok yönlü bir üretim aracı olarak tanımlıyor ve yakında çıkacak yeni şarkısının prodüksiyonunda aktif olarak kullanıyor.