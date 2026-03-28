Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sulama göletine düşen 7 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sulama amacıyla yapılan gölete düştü
Olay, Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada oyun oynayan Şeyhmus Murat Çay (7), dengesini kaybederek sulama amacıyla yapılan gölete düştü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Çocuğun suya düştüğünü fark eden yakınları, Şeyhmus Çay’ı göletten çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.