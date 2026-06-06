Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen festival, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığının ev sahipliğinde havacılık tutkunlarını bir araya getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dev hava araçlarının yakından incelenebildiği etkinlikte, Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından geliştirilen yerli ve milli teknolojik ürünler ile platformlar da görücüye çıktı. Öğrenciler ve aileleri, sergilenen askeri ve teknolojik imkanlar hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Hürkuş ve SOLOTÜRK Gökyüzünde Sınırları Zorladı

Festival programı kapsamında düzenlenen uçuş gösterileri izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların envanter geçiş töreninin ardından, yerli üretim uçak Hürkuş sahne alarak estetik manevralar sergiledi. Etkinliğin dikkat çeken performanslarından birine imza atan SOLOTÜRK ise gökyüzündeki yüksek performanslı uçuşuyla vatandaşlar tarafından ilgi ve coşkuyla takip edildi.

Vatandaşlar Güçlü Ordu Vurgusu Yaptı

Etkinlik alanını dolduran ve gösterileri yakından takip eden vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı teknolojik seviyeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Festivali izleyen vatandaşlardan Mehmet Sağtürk, organizasyonla ilgili duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bu atmosferde Türk ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olduğunu görmüş olduk bir kez daha. Allah Türk ordusunu Türk milletini korusun. Etkinlik gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi"