İzmir'in yüzölçümü hakkında resmi makamlar tarafından yayımlanan coğrafi veriler, kentin sınır büyüklüğünü tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. İzmir Valiliği tarafından paylaşılan resmi kayıtlara göre kentin toplam sınır genişliği 12 bin 12 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bazı uluslararası harita ve coğrafya tescil kurumlarında ise bu büyüklük 11 bin 891 kilometrekare olarak sınırlandırılıyor.

Valilik verilerine göre resmi ölçüm sonuçları

Farklı kaynaklardaki küçük sayısal farklılıklar, ölçüm metotlarından ve kıyı şeridindeki dolgu alanlarının hesaplanmasındaki teknik ayrıntılardan ileri geliyor. Kent sınırları içinde bulunan irili ufaklı göller ve sulak alanların hesaba katılmasıyla valilik resmi sitesindeki 12 bin 12 kilometrekarelik veri en güncel değer kabul ediliyor. Bu rakam, İzmir'i Türkiye'nin yüzölçümü bakımından orta büyüklükteki illerinden biri konumuna getiriyor.

Geniş tarım arazileri, ormanlık bölgeler ve uzun kıyı şeridi bu yüzölçümünün büyük bir kısmını oluşturuyor. Kentin verimli ovaları ve sanayi havzaları, bu geniş coğrafya üzerine dengeli biçimde dağılarak ekonomik büyümeyi destekliyor. İzmir, coğrafi yapısının sunduğu bu geniş hareket alanı sayesinde hem kentsel dönüşümü hem de tarımsal faaliyetleri aynı anda başarıyla yönetiyor.

İlçelerin kapladığı alanlar ve coğrafi dağılım

İzmir'in bu geniş toprak bütünlüğü içinde en büyük payı kaplayan ilçe, tarihi yapılarıyla bilinen Bergama olarak belirleniyor. Bergama tek başına şehrin kuzeyinde devasa bir yer kaplarken, onu doğudaki tarım merkezi Ödemiş takip ediyor. En küçük yüzölçümüne sahip ilçeler ise merkezde sıkışan Bayraklı ve Konak gibi kentsel nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden meydana geliyor.

Kuzeyden güneye uzanan bu devasa coğrafi hat, kentin iklim ve bitki örtüsünün de bölgeden bölgeye farklılık göstermesini sağlıyor. Kuzeydeki Dikili sahillerinden güneydeki Selçuk antik kentine kadar uzanan geniş sınırlar, İzmir'e eşsiz bir turizm ve tarım çeşitliliği sunuyor. Şehrin her bir köşesi, sahip olduğu geniş alanlar sayesinde yeni yatırımlara kapı aralamaya devam ediyor.