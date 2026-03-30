Beykoz Aile Mahkemesi'ne taşınan davada Burak Özberk, 18 Mart'ta eşinin günlüğünü bulduğunu ve içeriğinde aldatma itirafları yer aldığını öne sürüyor. Burçak Özberk ise söz konusu notların gerçeği yansıtmadığını, günlüğün hayali duyguların yazıldığı bir "manifesto" olduğunu savunuyor. Peki olayın kilit isimlerinden Gökhan Şirin kimdir?

Gökhan Şirin kimdir?

Tam adıyla Osman Gökhan Şirin, 18 Eylül 1990 doğumlu Türk basketbolcu. 2026 itibarıyla 35 yaşında olan Şirin, 2,08 metre boyuyla küçük forvet pozisyonunda görev yapıyor. Basketbol kariyerine Türkiye'nin köklü kulüplerinden Darüşşafaka altyapısında başlayan Şirin, ardından Anadolu Efes ile profesyonel kariyerine adım attı. 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan Şirin, Türkiye Basketbol Ligi'nde uzun yıllar mücadele etti.

Kariyerinin önemli bir bölümünü ABD'de geçiren Şirin, Charlotte 49ers (UNC Charlotte) takımında forma giydi ve burada aynı zamanda psikoloji eğitimi aldı. Basketbolculuğun yanı sıra mental sağlık alanında kendini geliştiren Şirin, aktif kariyerinin ardından Darüşşafaka Basketbol'da mentörlük görevine başladı.

Gökhan Şirin'in aldatma iddiasıyla bağlantısı ne?

Gökhan Şirin, iş insanı Burak Özberk'in eşi Burçak Özberk hakkında açtığı boşanma davasında adı geçen iki basketbolcudan biri. Dava dilekçesinde Burak Özberk, eşinin günlüğünde Gökhan Şirin ve oyuncu Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz ile ayrı ayrı ilişki yaşadığına dair notlar bulunduğunu iddia ediyor. Günlükte hem duygusal hem de fiziksel yakınlaşmaların detaylı şekilde anlatıldığı ileri sürülüyor. Burak Özberk toplam 100 milyon TL tazminat talep ederken, Burçak Özberk günlükteki ifadelerin hayali olduğunu savunuyor. İddialarla ilgili Gökhan Şirin henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde diğer isim Caner Erdeniz ve eşi oyuncu Müge Boz da konuyla ilgili sessizliğini koruyor. 2012 yılında evlenen ve 12 yaşında bir oğulları bulunan Özberk çiftinin boşanma davası, hem iş dünyası hem de spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Davanın seyri ve tarafların tutumu merakla takip ediliyor.