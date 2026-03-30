Olayın patlak vermesi, 18 Mart tarihinde Burak Özberk'in eşine ait günlüğü bulmasıyla başladı. Günlükte yer alan ifadelerde Burçak Özberk'in farklı kişilerle duygusal ve fiziksel yakınlık kurduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Beykoz Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açıldı ve toplam 100 milyon lira tazminat talebi gündeme geldi.

Burçak Özberk aldatma iddialarının detayları neler?

Boşanma davasının en çarpıcı kısmı, günlükte adı geçtiği öne sürülen isimler oldu. İddialara göre Burçak Özberk, oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve yine basketbol camiasından tanınan Gökhan Şirin ile yakınlık yaşadı. Burak Özberk, dava dilekçesinde eşinin uzun süredir sadakatsiz davrandığını ve bu durumun kendisini hem psikolojik hem de mali açıdan yıprattığını belirtti. Talep edilen tazminatın 50 milyon lirası maddi, diğer 50 milyon lirası ise manevi kayıplar için istendi.

Burçak Özberk günlük iddialarına ne yanıt verdi?

Burçak Özberk ise tüm bu iddiaları reddetti. Günlüğe yazdıklarının tamamen hayal ürünü olduğunu ve bir nevi kişisel manifesto niteliği taşıdığını açıkladı. Özberk'e göre günlükteki satırlar, yaşanmış olayları değil, içinde biriktirdiği duyguları ve hayallerini yansıtıyor. Gerçek hayatta bu kişilerle herhangi bir ilişki yaşamadığını vurgulayan Özberk, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Burçak Özberk kimdir, kaç yaşında?

Burçak Özberk hakkında kamuoyunda bilinen biyografik detaylar oldukça sınırlı. Medyada adı, iş insanı eşi Burak Özberk ile olan evliliği üzerinden öne çıkıyor. Çift 2012 yılında evlendi ve bu birliktelikten 12 yaşında bir oğulları bulunuyor. Doğum tarihi ve memleketiyle ilgili kesin bilgiler paylaşılmamış olsa da 30'lu yaşlarının ortasında olduğu tahmin ediliyor. Özberk, boşanma davasına kadar kamuoyunun gündemine girmeyen, özel hayatını medyadan uzak tutan bir profil çiziyordu.