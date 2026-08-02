Sürdürülebilirlik odaklı girişimiyle Türkiye birinciliğini kazanan İzmirli Duygu Geçkin, 26-27 Ağustos'ta Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenecek Creative Business Cup Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin'in kurduğu Chroma Naturals, Creative Business Cup Türkiye 2026 yarışmasında birincilik elde ederek dünya finallerine katılmaya hak kazandı. Meyve ve sebze atıklarından kozmetik sektörüne yönelik doğal pigmentler geliştiren girişim, Danimarka'da Türkiye'yi temsil edecek. İzmir EKonomi Üniversitesi, uluslarararsı alanda fark yaratmaya devam ediyor.

“İzmir’den Türkiye birinciliği”

Türkiye'nin yenilikçi endüstrilerdeki girişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Creative Business Cup'ın Türkiye finalinde kazanan belli oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin'in geliştirdiği Chroma Naturals, jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik elde etti. Bu başarıyla Geçkin, 26-27 Ağustos tarihlerinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilecek ve 50'den fazla ülkeden girişimcinin katılacağı dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

“İzmir’in gururu oldu”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEÜ+KREA) tarafından, Create In İzmir projesi kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Creative Business Cup Türkiye 2026'nın finalinde dokuz girişimci proje yarıştı. Projeler; yenilikçilik, iş modeli, ölçeklenebilirlik, uluslararası büyüme potansiyeli ve etki kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Yarışmanın jüri heyetinde İEÜ+KREA Müdürü Dr. Gözde Çeviker, İZKA Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. M. Sencer Özen, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı İcra Kurulu Üyesi Berk Altınkeserler ve İEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Yeliz Koç Erikan yer aldı.

“Sektördeki kullanım potansiyellerini araştırmaya devam ediyoruz”

Birincilik elde eden Duygu Geçkin, "Chroma Naturals ile kozmetik sektöründe kullanılan petrol bazlı ve hayvansal renklendiricilere alternatif olarak, gıda yan ürünlerinden elde edilen doğal pigmentler geliştiriyoruz. İlk pigment ürünümüzü, TÜBİTAK destekli projemiz kapsamında yeşil özütleme, dondurarak kurutma ve mikroenkapsülasyon yöntemlerinden yararlanarak geliştirdik. Elde ettiğimiz bu ürünün kozmetik formülasyonlarında güvenli, sürdürülebilir ve temiz içerik yaklaşımına uygun olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte çalışmalarımız tek bir pigmentle sınırlı değil. Farklı bitkisel kaynaklardan yeni pigment grupları geliştirmeye, bu pigmentlerin etki alanlarını ve kozmetik başta olmak üzere farklı sektörlerdeki kullanım potansiyellerini araştırmaya devam ediyoruz. Yarışmada elde ettiğimiz birincilik, yeni iş birlikleri kurmak ve çalışmalarımızı daha geniş kullanım alanlarına taşımak açısından önemli bir fırsat” diye konuştu.

“Yenilikçi potansiyeli gösterdi”

İEÜ+KREA Müdürü Dr. Gözde Çeviker ise yarışmanın yenilikçi girişimlerin gelişimi açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, "Bu yıl finale kalan projeler, İzmir'in ve Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi potansiyeli bir kez daha açıkça ortaya koydu. İzmir Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliği sayesinde girişimcilerimize deneyim kazanabilecekleri, iş ağlarını genişletebilecekleri ve uluslararası fırsatlara erişebilecekleri önemli bir ortam sunduk. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, Create In İzmir kapsamında şehrimizdeki yenilikçi endüstriler ekosisteminin gelişmesine öncülük etmeyi, üniversite ile sektör arasındaki bağı güçlendirmeyi ve yenilikçi girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Chroma Naturals'ın Türkiye birincisi olarak ülkemizi dünya finalinde temsil edecek olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Duygu Geçkin'i kutluyor, Kopenhag'da başarılar diliyorum” diye konuştu.