Fenerbahçe şampiyon olur mu sorusunun cevabı futbol dünyasının gündemindeki yerini koruyor. 71 puanla zirvede oturan Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip, lideri yakalamak için kalan haftalarda en ufak bir puan kaybına tahammülü olmadığını biliyor. Kadıköy cephesinde ise moraller yüksek ve kafalar dik.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali ne kadar?

Futbol istatistik dünyasının en çok takip edilen platformlarından Euro Club Index, Süper Lig cephesindeki son tahminlerini güncelledi. Yapılan hesaplamalar, sarı-lacivertli taraftarların beklediği tabloyu yansıtmaktan uzak. Veriler Galatasaray lehine ciddi bir avantaj olduğunu gözler önüne seriyor.

Rakamsal tahminlere göre Galatasaray'ın sezonu zirvede bitirme olasılığı yüzde 92,6 seviyesinde. Fenerbahçe cephesinde ise şampiyonluk ihtimali yüzde 7,1 düzeyinde. Trabzonspor için hesaplanan oran ise sadece yüzde 0,3. Yani istatistik tarafından bakıldığında Galatasaray'ın ipi göğüslemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Ligde 30. hafta sonunda şekillenen puan cetveline baktığımızda, ilk dört sıradaki tablo büyük ölçüde netleşti. Galatasaray 71 puanla açık ara lider, Fenerbahçe 67 puanla takipçi, Trabzonspor 65 puanla üçüncü. Beşiktaş ise 55 puanla dördüncü basamakta yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılım yarışı içinde.

Orta sıralarda ise Başakşehir ve Göztepe 48'er puanla eşit konumda. Samsunspor 42 puanla yedinci sırada. Ligin alt kısmındaki Karagümrük 20 puanla kritik bölgede bulunuyor. Düşme hattındaki mücadele de en az zirve kadar çekişmeli bir hal aldı. Küme düşme hattı için birden fazla takım son haftalarda can pazarına girecek.

1. Lig'den Süper Lig'e hangi takım yükseldi?

Alt lig cephesinde de kritik gelişmeler yaşanıyor. Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu. 79 puana ulaşan Erzurumspor, iki hafta kala matematiksel olarak ilk ikiyi garantileyerek doğrudan bir üst lige çıkma hakkını elde etti.

İkinci yükselme kontenjanı için mücadele hâlâ sürüyor. Erokspor 73 puanla ikinci sırada yerini korurken, Amedspor bir puan gerisinde konuşlanmış durumda. Son haftalarda yaşanacak gelişmeler hangi takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağını belirleyecek. İlk ikiye giremeyen ekipler içinse play-off yolu açık kalacak.